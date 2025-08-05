ПСБ на 20% нарастил количество зарплатных клиентов в Новосибирской области

Количество держателей зарплатных карт ПСБ в Новосибирске в июле 2025 года увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Рост показателя был обеспечен за счет присоединения к зарплатному проекту банка региональных предприятий промышленного, пищевого и торгового секторов.

Работодатели Новосибирской области выбирают зарплатный проект ПСБ благодаря его удобству — подключение к проекту максимально простое и занимает не более 10 минут: договор оформляется онлайн, без визита в офис, всего за несколько кликов. Эта опция доступна всем действующим клиентам PSB Corporate. Для руководителей компаний предусмотрена премиальная программа обслуживания Orange Premium Club, которая включает в себя специальные банковские предложения.

Владельцам зарплатных карт ПСБ могут подключиться к программе лояльности и выбрать начисление процентов на остаток по карте или повышенный кешбэк за покупки в трех избранных категориях. Кроме того, им доступен повышенный лимит на снятие наличных, бесплатный выпуск дополнительных карт на членов семьи, оплата без комиссии коммунальных услуг, сотовой связи, налогов и штрафов.