Подпорную стену на Ипподромке в Новосибирске планируют восстановить в 2026 году

Восстановление участка рухнувшей подпорной стены на Ипподромской магистрали будет вестись в два этапа. На первом этапе предусмотрено устройство временного крепления участка обрушения в виде подпорок и сооружения закладного крепления котлована протяжённостью более 100 погонных метров.

— На текущую дату разработано техническое решение, завершается проверка сметной документации. Контракт на выполнение работ по устройству закладного крепления котлована будет заключён до 15 августа 2025, со сроком окончания работ — 15 октября 2025, — рассказали Горсайту в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

После завершения работ первого этапа и проведения оценки устойчивости откоса специализированная организация примет решение об открытии полосы на Ипподромской магистрали. Это должно произойти не позднее 15 ноября 2025 года.

Непосредственное восстановление стены запланировано на 2026 год. После его завершения будет открыт заезд с улицы Ипподромской на Гоголя.

Напомним, в конце апреля на улице Ипподромской обрушилась подпорная стенка. Мэрия Новосибирска ввела на участке режим повышенной готовности. Подъем с Ипподромской на Гоголя был перекрыт. Как отмечал начальник управления дорожного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Эпов, его будут восстанавливать 1–1,5 года.

При этом новосибирский ученый, профессор, заслуженный работник геодезии и картографии, директор ООО «Геоскан» Владимир Середович в беседе с корреспондентом Infopro54 отмечал, что обследовать нужно все подпорные стенки по всей магистрали, так как их возводил один проектировщик и при строительстве были заложены одинаковые нормативы и методологии проектирования. Рядом с обрушившимся местом в сторону «Паруса» также было небольшое обрушение.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске из-за сильного ливня размыло часть склона дамбы Октябрьского моста в сторону правобережья.