Жителям Новосибирска напомнили о новых правилах выезда детей за границу

Эксперты напомнили жителям Новосибирска о предстоящих изменениях в правилах выезда за границу. С января 2026 года для всех детей, включая самых маленьких, будет обязательным наличие собственного загранпаспорта при пересечении границы, даже при поездках в страны, где ранее допускалось использование только свидетельства о рождения, такие как Абхазия и Белоруссия.

Издание «Горсайт» сообщает, что представители турбизнеса уже информируют своих клиентов о грядущих изменениях. Турагент Татьяна Скорик рассказала, что ей удалось съездить с детьми в Казахстан без загранпаспортов, но скоро такой возможности не будет. Она отметила, что уже предупреждает всех своих клиентов о необходимости срочно оформлять загранпаспорта для детей. По ее словам, уже этой осенью в тех направлениях, куда ранее пускали детей до 14 лет без загранпаспорта, будут требовать оба документа — и паспорт, и свидетельство о рождении. Турагент также добавила, что надеется на введение в России единого документа, который можно будет использовать как для внутренних поездок, так и для выезда за границу.

Новые правила коснутся всех случаев выезда детей за границу, включая туристические поездки, лечение, обучение и участие в международных мероприятиях. Хотя официальные причины изменений не разглашаются, эксперты предполагают, что они связаны с ужесточением пограничного контроля и унификацией миграционных правил.

Родителям рекомендуется заранее оформить загранпаспорт для детей. В зависимости от типа документа сроки изготовления могут составлять от одного месяца при подаче заявления по месту постоянной регистрации до трех месяцев, если документы подаются не по месту прописки. Стоимость оформления загранпаспорта старого образца для детей до 14 лет составляет 1000 рублей, а биометрического — 3000 рублей. Для подростков старше 14 лет цена увеличивается до 2000 и 6000 рублей соответственно.

В экстренных случаях, таких как необходимость срочного лечения за границей, возможно ускоренное оформление загранпаспорта старого образца в течение трех рабочих дней при наличии подтверждающих документов. Однако для биометрического паспорта такая возможность не предусмотрена.

Эксперты подчеркивают, что уже осенью 2025 года в некоторых направлениях могут начать требовать загранпаспорт для детей, поэтому лучше не откладывать оформление документа.

Эксперты рекомендуют подавать документы через портал «Госуслуги», что упрощает процесс, но окончательное оформление все равно требует личного посещения подразделения МВД для сдачи биометрических данных или фотографирования. Для детей до 14 лет при оформлении паспорта старого образца присутствие не обязательно, но для биометрического документа потребуется личная явка, включая снятие отпечатков пальцев для детей старше 12 лет.

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