ВТБ за первый квартал выдал 12 млрд рублей розничных кредитов в Новосибирской области

При этом ипотеку оформили более 1,8 тысячи заемщиков на сумму свыше семи млрд рублей (+3%), еще три млрд рублей новосибирцы получили в виде кредитов наличными. В автокредитовании клиенты провели около 1,4 тысячи сделок на 1,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Общий портфель кредитов физлиц в ВТБ региона вырос на 2% и на начало апреля составил 214 млрд руб, из которых более 131 млрд составляет ипотека. Наибольшую динамику роста портфеля – 43% – продемонстрировали автокредиты.

Учитывая инвестиционные продукты, портфель привлеченных средств физлиц с начала года увеличился на 20% и достиг 145 млрд руб. Из них более 100 млрд приходится на долю классических инструментов сбережения.

По словам управляющего ВТБ в Новосибирской области Сергея Никулина, в сегменте розничного кредитования ведущими драйверами в первые месяцы года стали залоговые кредиты.