В Новосибирской области утвержден алгоритм решения проблемы обманутых дольщиков

— Постановление № 160-п систематизирует алгоритм решения проблем обманутых дольщиков с применением механизма ППК «Фонд». В частности, это касается подготовки ходатайств от имени правительства Новосибирской области в публично-правовую компанию в отношении конкретных проблемных объектов региона, — отметил заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков.

На сегодняшний день уже принято решение о достройке 7 домов с применением механизма ППК «Фонд», пакеты еще на 5 домов подготовлены, ожидается решение в ближайшие дни.

Подготовка ходатайства осуществляется министерством строительства Новосибирской области, в него включаются проблемные объекты, отобранные комиссией по отбору проблемных объектов, созданной при министерстве.

Комиссия отбирает проблемные объекты на основании совокупности следующих критериев:

застройщик проблемного объекта признан банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и при его банкротстве применяются правила параграфа 7 главы IX вышеуказанного Федерального закона;

наличие проблемного объекта в едином реестре проблемных объектов, который формируется в электронной форме в единой информационной системе жилищного строительства средствами, предусмотренными программно-аппаратным комплексом этой системы, на основании сведений, размещаемых субъектами информации;

для строительства проблемного объекта привлекались денежные средства граждан – участников строительства.

Основанием для отказа во включении проблемного объекта в ходатайство является несоответствие проблемного объекта хотя бы одному из критериев отбора.