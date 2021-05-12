В Новосибирской области утвержден алгоритм решения проблемы обманутых дольщиков

— Постановление № 160-п систематизирует алгоритм решения проблем обманутых дольщиков с применением механизма ППК «Фонд». В частности, это касается подготовки ходатайств от имени правительства Новосибирской области в публично-правовую компанию в отношении конкретных проблемных объектов региона, — отметил заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков.
На сегодняшний день уже принято решение о достройке 7 домов с применением механизма ППК «Фонд», пакеты еще на 5 домов подготовлены, ожидается решение в ближайшие дни.
Подготовка ходатайства осуществляется министерством строительства Новосибирской области, в него включаются проблемные объекты, отобранные комиссией по отбору проблемных объектов, созданной при министерстве.
Комиссия отбирает проблемные объекты на основании совокупности следующих критериев:
Основанием для отказа во включении проблемного объекта в ходатайство является несоответствие проблемного объекта хотя бы одному из критериев отбора.
Фото: pixabay.com автор: Free-Photos
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