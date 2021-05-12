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В Новосибирской области утвержден алгоритм решения проблемы обманутых дольщиков

  • 12/05/2021, 10:23
Автор: Марина Санькова
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Правительство региона приняло новый порядок подготовки ходатайств в ППК «Фонд».

— Постановление № 160-п систематизирует алгоритм решения проблем обманутых дольщиков с применением механизма ППК «Фонд». В частности, это касается подготовки ходатайств от имени правительства Новосибирской области в публично-правовую компанию в отношении конкретных проблемных объектов региона, — отметил заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков.

На сегодняшний день уже принято решение о достройке 7 домов с применением механизма ППК «Фонд», пакеты еще на 5 домов подготовлены, ожидается решение в ближайшие дни.

Подготовка ходатайства осуществляется министерством строительства Новосибирской области, в него включаются проблемные объекты, отобранные комиссией по отбору проблемных объектов, созданной при министерстве.

Комиссия отбирает проблемные объекты на основании совокупности следующих критериев:

  • застройщик проблемного объекта признан банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и при его банкротстве применяются правила параграфа 7 главы IX вышеуказанного Федерального закона;
  • наличие проблемного объекта в едином реестре проблемных объектов, который формируется в электронной форме в единой информационной системе жилищного строительства средствами, предусмотренными программно-аппаратным комплексом этой системы, на основании сведений, размещаемых субъектами информации;
  • для строительства проблемного объекта привлекались денежные средства граждан – участников строительства.

Основанием для отказа во включении проблемного объекта в ходатайство является несоответствие проблемного объекта хотя бы одному из критериев отбора.

Фото: pixabay.com автор: Free-Photos

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : ППК «Фонд» обманутые дольщики долевое строительство


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