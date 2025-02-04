В Новосибирске заметно вырос интерес к российским платформам для делового общения

Цифровая экосистема МТС провела исследование спроса на локальные решения для деловых коммуникаций в Новосибирской области в 2024 году. Наиболее активно платформы для онлайн-встреч использовались в сфере IT и телекоммуникаций, которые составили почти половину всех виртуальных встреч. Второе место заняли образовательные учреждения, а замыкает тройку лидеров здравоохранение.

Новосибирская область проявила высокую активность в использовании бизнес-коммуникационных платформ. Лидирующие позиции в рейтинге деловой онлайн-активности также занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.

— В 2024 году количество деловых видеозвонков возросло почти в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Лидерами среди пользователей стали учреждения образования, включая крупнейшие вузы и организации, обучающие дополнительным профессиям, — делится мнением Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области.

Максимальная деловая активность в Новосибирской области была зафиксирована в 15:00. В целом, жители региона активно используют платформу с 8 утра до 23:00, что объясняется необходимостью общения с партнёрами из различных часовых зон.

В 2024 году наблюдается тренд на применение искусственного интеллекта. Наиболее популярной функцией стало размытие или замена фона — ею пользовался каждый второй участник. На втором месте по востребованности расположилась автоматическая расшифровка бесед (22%), а на третьем — подавление фонового шума (13%). Искусственный интеллект также находит применение в развлекательных целях: участники онлайн-встреч используют маски или цифровые аватары. Кроме того, ИИ значительно экономит время пользователей, так как одной из популярных функций стало подведение итогов проведённых встреч.