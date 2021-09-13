Работы по ликвидации ЧС в водоснабжении искусственно затягиваются

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил профильным чиновникам регионального правительства пересмотреть подходы к ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения. По мнению главы региона, стремление ответственных должностных лиц к соблюдению всех возможных бюрократических процедур затягивает работы на объектах на несколько месяцев.

— В селе выходит из строя скважина, жители без воды, — приводит пример глава региона. — Со всеми волокитными процедурами работы начнутся не ранее декабря. Подрядчики должны приступать к работе сразу после объявления ЧС.

Как сообщил губернатор, подобные ситуации сегодня зафиксированы в разных районах области.

Напомним, минувшим летом темы качества водоснабжения населенных пунктов региона периодически появлялись в СМИ. К примеру, в начале сентября прокуратура Коченевского района сообщила о результатах проверки водоснабжения жителей п. Маслово Целинного сельсовета. В июле-августе т.г. прокуратура проверила исполнение законодательства о водоснабжении совместно со специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Новосибирской области по информации СМИ о несоответствии качества воды, поставляемой жителям поселка муниципальным унитарным предприятием «Единый расчетный центр», сообщала пресс-служба ведомства.

Установлено, что водопроводные сети в поселке являются ветхими (1986 года), собственник не принимает всей полноты мер по капитальному ремонту из-за отсутствия денежных средств. По результатам отбора проб воды выявлено превышение ПДК мутности в 2,8 раза, при этом на предприятии был нарушен график отбора проб воды в рамках производственного контроля.

В этой связи прокуратура возбудила в отношении директора предприятия административное дело по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению). Кроме того, прокуратура внесла представление собственнику сетей – главе администрации Целинного сельсовета в связи с непринятием мер по ремонту сетей.