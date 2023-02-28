Психиатрическая больница не смогла найти поставщика соленых огурцов

ФКУ «Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФКУ «Новосибирская ПБСТИН» Минздрава России) объявила аукцион на поставку соленых огурцов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, маринованные огурцы должны быть целые, высшего сорта, без содержания уксуса и уксусной кислоты. До 30 декабря 2023 года поставщик был обязан привезти в учреждение 735 кг соленых огурцов.

Цена контракта — 56,3 тысячи рублей. В нее входит: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой — погрузкой, размещением в местах хранения заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением контракта). Источник финансирования — федеральный бюджет.

Отмечается, что поставка товара должна осуществляется 1 раз в месяц. В рабочие дни заказчика (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 15.00 часов. На машине высотой не более 2,7 метра.

— В связи с тем, что на территории заказчика установлен пропускной режим, время прохождения контрольно-пропускного пункта для разгрузки не менее 40 минут, водитель и сопровождающее товар лицо должны иметь при себе паспорта, — говорится в документации.

Итоги аукциона должны были подводиться завтра, 1 марта. Однако, на момент окончания срока подачи заявок на участие ни одна компания не изъявила желание принять участие в конкурсе. В связи с чем, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся.