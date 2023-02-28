Хороший цветовод всегда прилагает максимум усилий, чтобы создать для своих зеленых питомцев самые лучшие условия содержания.

Лунный календарь в этом случае является отличным помощником в выборе наиболее благоприятных дней для посадки и пересадки комнатных цветов, заверяет сайт magasha.ru. Ведь в такие дни растения менее болезненно реагируют на пересадку, гораздо лучше усваивают подкормки и максимально быстро оправляются от ран, полученных при обрезке.

Советы по уходу за комнатными растениями согласно Лунному календарю:

Во время полнолуния и в период новолуния (который длится 3 дня), все домашние растения бывают очень уязвимыми и их лучше не беспокоить.

Неблагоприятные периоды для ухода за цветами бывают, когда Луна проходит под знаками Водолей, Лев и Овен.

Подходящие знаки для пересадки цветов — Весы, Рыбы, Дева, Рак, Козерог. Укоренять черенки старайтесь под знаками Весы, Рыбы, Дева и Стрелец.

Календарь лунных фаз в марте 2023 года

Луна растет с 1 по 6 марта

Полнолуние 7 марта

Луна убывает с 8 по 20 марта

Новолуние 21 марта

Луна растет с 22 по 31 марта

Лунный календарь цветовода на март 2023

1-3 марта — Луна в Раке

В эти дни лучше всего пересаживать, сажать многолетние декоративные растения. Поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках тоже приветствуются.

Не рекомендуется сажать клубнелуковичные и обрабатывать растения ядохимикатами.

4-5 марта — Луна во Льве

Благоприятное время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений продолжается. Все также актуальны поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках.

Посадка клубнелуковичных и обработка растений ядохимикатами по-прежнему не желательны.

6-8 марта – Луна в Деве

В эти дни можно заниматься пересадками и делить любые комнатные растения. А также актуальны: посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.

А вот замачивание и проращивание семян отложите до лучших времен.

7 марта — Полнолуние Луна в Деве

Не рекомендует работать с растениями.

9-10 марта – Луна в Весах

Можно смело заниматься посадками и пересадками любых комнатных цветов, укоренять черенки, обрезать и прищипывать побеги, включая подкормки и полив.

Не рекомендуется использование ядохимикатов.

11-13 марта — Луна в Скорпионе

Оптимально подходящие дни для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений и клубнелуковичных цветов. Благоприятный период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями. Откажитесь от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц.

14-15 марта — Луна в Стрельце

Благоприятные дни для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Вы можете укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.

Однако это неудачное время для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать).

16-17 марта — Луна в Козероге

Эти дни максимально подходящие для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Еще можно заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.

Но проследите, чтобы не травмировать корни растений, так как раны будут заживать продолжительное время.

18-19 марта — Луна в Водолее

Лучше ограничиться рыхлением сухой почвы в горшках и обработкой растения от болезней и вредителей.

Водолей — бесплодный и сухой знак он непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

20-22 марта — Новолуние Луна в Рыбах

Не рекомендует работать с растениями.

23 марта — Луна в Овне

Можно только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.

Следует отказаться от посадки и пересадки любых комнатных растений, проращивания семян, укоренения черенков, полива и подкормки, обрезки и прищипки побегов.

24-25 марта — Луна в Тельце

Дни благоприятны для посадки (но не пересадки) многолетних цветов. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.

Не рекомендуется — пересаживать любые комнатные цветы, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать).

26-28 марта — Луна в Близнецах

Приветствуются посадки ампельных и вьющихся цветов. Разрешается бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива.

Лучше не пересаживать домашние растения.

29-30 марта — Луна в Раке

Оптимальные дни для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках.

Не приветствуется — посадка клубнелуковичных и обработка растений ядохимикатами.

31 марта — Луна во Льве

Следует рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей, но не подходящее это время для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

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