Русфонд собирает средства на лечение 10-летней девочки с диагнозом ДЦП

Девочки-тройняшки родились раньше срока в тяжелом состоянии, три месяца их выхаживали врачи.

— С момента выписки из роддома мы с мужем делаем все возможное для их восстановления. Варе и Рите в год поставили диагноз «детский церебральный паралич». Рита развивалась с отставанием, сидеть, ползать, вставать и ходить у опоры начала поздно. Мы регулярно возим ее на курсы реабилитации, и состояние дочки улучшается. Она ходит самостоятельно, но не наступает на пятки, стопы подворачивает внутрь. На июль Рите запланирована операция, которая позволит убрать скованность мышц в ногах, улучшить походку. Но после операции обязательно нужна длительная интенсивная реабилитация, — рассказывает мама тройняшек Наталья Русакова.

Для выработки правильного стереотипа ходьбы девочка нуждается в реабилитационном лечении

— У Риты детский церебральный паралич, тугоподвижность голеностопных суставов. Мы будем учить ее контролировать положение туловища в пространстве, займемся укреплением нужных мышц, увеличением амплитуды движений в суставах, а также развитием речи, мышления и внимания, нормализацией ее психоэмоционального состояния, — говорит Захар Дмитриев, травматолог-ортопед детский реабилитационный центр «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 285 516 рублей. Семья Риты не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Очередная реабилитация нужна обеим дочерям одновременно, суммы счетов слишком велики для нашей семьи. Пожалуйста, помогите Рите пройти лечение! — просит Наталья.

Помочь Рите можно по ссылке.