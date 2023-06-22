В предстоящие выходные в Новосибирске запретят торговлю алкоголем

Мэрия Новосибирска выпустила постановление. Согласно документу, в зонах проведения мероприятий запрещена реализация алкоголя. Также запрет касается продажи напитков в стеклянной таре. Вместо этого предпринимателям рекомендована продажа соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями. Работа летних кафе, веранд и открытых площадок общепита должна быть завершена в дни празднования 130 юбилея города в 23 часа.

24 июня с 15.00 до 22.00 будет запрещена продажа алкоголя вокруг площади Ленина. 25 июня запрет начнет действовать в торговых точках вокруг парка «Березовая роща», «Сада Кирова», парка «У моря Обского», вокруг крупных ТРЦ «Аура» и «Роял Парк». Всего под запрет попали 12 зон, в том числе и площадь Ленина.

Ранее редакция рассказывала о том, что алкоголь не будут продавать в районе Михайловской набережной 23 июня. Там пройдет единый школьный выпускной.