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Улыбинская птицефабрика планирует вывести собственную породу пекинской утки

  • 13/10/2022, 15:08
Автор:
пекинская утка
На предприятии намерены создать племенного репродуктор первого порядка.

На птицефабрике «Улыбино» разрабатывают проект племенного репродуктора первого порядка пекинской утки в рамках импортозамещения. Сейчас на новом производственном предприятии для разведения используется утка бройлерной породы Star-53, в перспективе — с помощью сибирских учёных-генетиков и селекционеров предприятие планирует вывести собственную репродуктивную породу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

новости Новосибирска

Птицефабрика «Улыбино» завершает инвестпроект

Напомним птицефабрика «Улыбино» начала работу в конце 2019 года. В планах компании было строительство 55 корпусов откорма утки, инкубатор, 21 корпус родительского стада, цех убоя и переработки птицы, вспомогательные и инфраструктурные объекты. Общий объем инвестиций в проект в ценах 2019 года составлял 4,2 млрд рублей.

В 2021 году ассортимент выпускаемой «Улыбино» продукции в 2021 году был расширен на семь новых позиций, при этом территория реализации охватывает не только регионы России — ведутся поставки в Казахстан, Армению, Белоруссию. Налажены договорные отношения со всеми крупнейшими федеральными и региональными ритейлерскими сетями. В ближайшие годы мощность птицефабрики «Улыбино» достигнет 18 тысяч тонн мяса утки в год, пояснили в правительстве региона.

 

Ранее редакция сообщала, что сельхозпредприятие Маслянинского района совместно с генетиками планирует заняться разработкой новых сортов кормовых культур. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Агропром Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : пекинская утка инвестиции в агропром


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