Птицефабрика «Улыбино» завершает инвестпроект

— Птицефабрика «Улыбина» в этом году завершает свой инвестпроект. Это уже четвертая очередь проекта и весь комплекс будет запущен. Уже весь прошлый год мы видели на прилавках наших магазинах утку, произведенную этой компанией, — сообщил на заседании комитета по бюджету регионального парламента министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Зампредседателя бюджетного комитета Ирина Диденко поинтересовалась, на какой стадии находится решение вопроса по строительству технической дороги к фабрике. Она напомнила, что этот вопрос представители инвестора поднимали летом минувшего года во время выездного заседания комитета в Искитимском районе. Представитель регионального Минсельхоза отметили, что вопрос по-прежнему не решен, так как земли, по которым должна проходить дорога, находится в частной — коллективно-долевой собственности. В связи с этим возникли сложности юридического характера по использованию участка.

— Фабрика «Улыбино» — это инвестор с которым вы работаете уже на протяжении 5 лет. Сейчас техника компании выезжает на трассу федерального значения, хотя могла бы ее не задействовать. Было бы хорошо, если бы вы обращали внимание и оказывали поддержку не только потенциальным инвесторам, заявляющимся на системные меры поддержки, но и тем, которые уже развивает производство регионе, — обратилась Диденко к Льву Решетникову.

Напомним птицефабрика «Улыбино» начала работу в конце 2019 года. В планах компании было строительство 55 корпусов откорма утки, инкубатор, 21 корпус родительского стада, цех убоя и переработки птицы, вспомогательные и инфраструктурные объекты. Общий объем инвестиций в проект в ценах 2019 года составлял 4,2 млрд рублей. Полностью завершить проект компания планировала к 2023 году и выйти на лидирующие позиции среди производителей утки в России. К концу 2022 года компания планировала производить до 17 тысяч тонн утиного мяса в год.

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