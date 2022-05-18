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Власти региона надеются на первую очередь PepsiCo

  • 18/05/2022, 14:34
Автор:
новости Новосибирска
Ранее компания планировала запустить производство в ноябре 2021.

— В 2022 году мы надеемся запустить первую очередь проекта PepsiCo, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Напомним строительство завода на территории Промышленно-логистического парка компания PepsiCo начала осенью 2020 года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 12 млрд рублей. При полной загрузке его мощность должна была составить более 60 тысяч тонн готовой продукции в год: чипсы Lay’s и сухарики «ХрусTeam». Первые две линии завода инвестор планировал запустить в эксплуатацию в конце 2021 года.

В августе 2021 года на ПЛП в рамках реализации проекта по строительству завода был построен высокотехнологичный склад сырья,  инвестиции в который составили около $30 млн.

В марте 2022 года PepsiCo сообщила, что приостанавливает продажу напитков и рекламную деятельность в России из-за спецоперации РФ на Украине.

Напомним, соглашение о строительстве предприятия PepsiCo, Новосибирская область и АО «Агентство инвестиционного развития» подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года. Завод в Новосибирске должен был стать третьим предприятием PepsiCo по выпуску соленых закусок в России. На территории Новосибирской области работает еще одно предприятие компании PepsiCo — АО «Сибирское молоко», где создано более 600 рабочих мест.

 

Ранее редакция сообщала об аресте  депутата Заксобрания Глебе Поповцеве. Его предприятие было выбрано одним из поставщиков сырья для завода PepsiCo в Новосибирске.

Фото редакции

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство бизнес


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