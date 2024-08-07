Пунктам выдачи заказов в Новосибирске разрешили работать с арендаторами

С августа OZON разрешил владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) использовать свободное пространство в клиентской зоне для запуска стороннего бизнеса и получения дополнительного дохода вплоть до продажи продуктов. Ранее с предложением к маркетплейсам считать пункты выдачи заказов (ПВЗ) торговыми точками выходил Минпромторг РФ. Как сообщили «Ведомости», в Wildberries раскритиковали это предложение. В компании заявили, что ПВЗ не являются объектами торговли.

Независимый эксперт по инновациям в ритейле, футуролог, идеолог концепции «Магазин 4:0» Борис Агатов отмечает, что на бизнес ПВЗ за счет решения OZON садится «халявный и очень качественный трафик».

— ПВЗ — это почти 10% от площади всех торговых комплексов, и они продолжают расти в количестве. Недавно было исследование, что доход владельцев ПВЗ удвоился, а за этим стоит платежеспособный спрос, который сам приходит, а значит, с минимальными усилиями дополнительный бизнес может быть вполне успешным, — пишет Агатов в своем телеграм-канале. — Сейчас это будут наверняка не очень приглядные ларьки, но в скором времени это уже будут полноценные торговые точки нового формата с хорошим сервисом, ремонтом и нужным ассортиментом. У меня все больше и больше оснований полагать, что ПВЗ — это законный игрок в офлайне и это уникальная модель бизнеса, которая сложилась только в России. Вход в такую модель почти ничего не стоит по сравнению с открытием полноценных магазинов, а вот теперь им еще и трафик подвалил. Пристально наблюдаем и ждем, когда остальные маркетплейсы расчехлятся на это разрешение. Следствием этого станет, возможно, некоторое увеличение ПВЗ, а значит, и дефицит помещений.

По мнению эксперта, в ПВЗ можно продавать продукты, аксессуары, а также разместить аптеку.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко оценивает эту инициативу более скептично.

— Недавно GR-менеджер OZON на нашей площадке комментировал, почему компания не хочет, чтобы владельцы ПВЗ сдавали помещения в аренду. Он заявлял, что концепция маркетплейса не предусматривает этот формат, так как фактически превращает ПВЗ в розничный магазин, — рассказал Москаленко. — Смена концепции, думаю, связана со сменой руководства в компании.

По его оценке, это решение может очень сильно дискредитировать сегмент онлайн-торговли. Он напомнил, что при обсуждении закона о маркетплейсах Минпромторг РФ настаивает на том, чтобы приравнять электронную торговлю через маркетплейсы к обычному ритейлу, чтобы ее деятельность регулировалась обычным законом о торговле.

— Эту тему на конференциях, в приватных разговорах в кулуарах активно лоббируют и представители федерального сетевого ритейла, — говорит собеседник Infopro54. — Я категорически не поддерживаю это предложение, так как оно даст колоссальные преимущества сетевому ритейлу и выдавит с рынка ПВЗ малый бизнес. Это политически неправильный ход. Я настаивают на том, что в российском законодательстве нужно четко разделить розничный ритейл, сайт-агрегатор, интернет-магазин и маркетплейс. Этот вопрос я недавно поднимал на заседании комиссии по маркетплейсам в Госдуме. После того как будут четко определены критерии каждого типа бизнеса, мы поймем, как регулировать каждый сегмент рынка.

Эксперт подчеркнул, что ПВЗ — это феномен, придуманный в России. Нигде в мире нет такой франшизы для работы с маркетплейсами.

— Это крутой формат, который дает малому бизнесу встраиваться в логистику больших игроков, — подчеркнул Москаленко.

По его оценке, владельцы ПВЗ будут самостоятельно принимать решение — пускать на свои площади дополнительных арендаторов или нет. Однако собеседник Infopro54 уверен, что у такого решения могут быть последствия.

— Возможно, что в итоге законодатель приравняет такие ПВЗ к розничной торговле, а те ПВЗ, которые останутся в своей нише, — к формату электронной торговли. В такой ситуации первый тип ПВЗ попадет в одно конкурентное поле с федеральным сетевым ритейлом, — предупредил эксперт.

Новосибирский предприниматель, управляющий сетью ПВЗ Денис Хмелевский пояснил Infopro54, что эффективность допуска на свободные пространства ПВЗ стороннего бизнеса под большим вопросом. Особенно в высокий сезон, когда загруженность ПВЗ очень большая и идет высокий клиентопоток.

— Если персонал ПВЗ не обучен продаже товаров, а также использованию кассового оборудования, то это добавит очень много проблем с ведением бизнеса владельцам ПВЗ, — уверен собеседник редакции Infopro54. — Если у владельца 1-2 ПВЗ и он сам сидит на выдаче, то этом может быть для него интересно. Либо для новичков, пока они недозагружены. Но через год, когда они выйдут на 50-80% загрузки, то будут зашиваться. Для тех, кто управляет сетью ПВЗ, это лишняя головная боль, так как придется работать с товарными остатками, обучением и стимулированием продавцов для сохранения темпов продаж. Кроме того, будет нереально конкурировать с обычным ритейлом из-за ограниченной ассортиментной матрицы. В качестве альтернативы можно сделать ставку на какой-то монопродукт из первой корзины либо интересный раскрученный бренд, не представленный в сетях, но это должен быть достаточно сильный бренд, и это работает именно при сетевом формате ПВЗ, а не для единичных пунктов выдачи заказов.

По оценке Дениса Хмелевского, размещать в ПВЗ было бы интересно вендинговые аппараты, а также пункты приема операторов химчисток, ремонтов обуви. Под них можно выделить брендированный стеллаж или площадку. Это может привлечь в ПВЗ дополнительный трафик клиентов и добавить процент прибыли.

— Также можно было бы установить холодильное оборудование на самом пункте выдачи, чтобы клиент мог забрать в ПВЗ товар, который морозится, например креветки и т.д. Это было бы интересно и для покупателей, и для ПВЗ, — полагает предприниматель.

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