На место IKEA в Новосибирске придет маркетплейс «Мегамаркет»

«Мегамаркет» арендует площади в торговых центрах «Мега», освободившиеся после ухода из России IKEA. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. Маркетплейс арендует 400,7 тыс. кв. м площадей в 14 ТЦ «Мега», на месте которых ранее была IKEA для своих складов. Также «Мегамаркет» планирует в тестовом режиме запустить на этих площадях классическую модель ПВЗ.
Напомним, в сентябре 2023 года 14 торговых центров «Мега», в том числе расположенный в Новосибирске, купил «Газпромбанк».
Борис Агатов, независимый эксперт по инновациям в ритейле, футуролог, идеолог концепции «Магазин 4:0» напоминает, что эксперты прогнозировали приход маркетплейсов в торговые центры.
— В нашем «Шокирующем прогнозе» еще от 2022 года мы отмечали, что в ближайшие 2 года первые торговые комплексы начнут полностью отдавать свои площади под dark-stores и dark-kitchen. Начнётся процесс массовой трансформации торговых комплексов и уход их от функции торговли к функциям жилья, складов и полупроизводственных помещений, — напомнил Агатов. — Торговые комплексы, которые в первых рядах проведут такую трансформацию, выиграют время у тех, кто ещё не решается на радикальные изменения, то есть убрать неэффективных арендаторов и стать просто складами.
«Мегамаркет» ранее работал под брендом «Сбермегамаркет». Ребрендинг прошел летом 2023 года.
ИКЕА в Новосибирске закрылась 4 марта 2022 года. Шведская Ingka Group начала поиск покупателей в 2023 году. В компании отмечали, что намерены продать более чем два миллиона квадратных метров недвижимости в РФ, включая торговые центры Мега и площади магазинов ИКЕА. Сделка была закрыта в сентябре 2023 года.
Ранее отмечалось, что на площадки ИКЕА может зайти белорусская компания Swed House. Ее продукция очень похожа на товары шведской ИКЕА.
Ранее редакция сообщала о том, что товары IKEA начали продавать в одном из гипермаркетов Новосибирска.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова
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