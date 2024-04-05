На место IKEA в Новосибирске придет маркетплейс «Мегамаркет»

«Мегамаркет» арендует площади в торговых центрах «Мега», освободившиеся после ухода из России IKEA. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. Маркетплейс арендует 400,7 тыс. кв. м площадей в 14 ТЦ «Мега», на месте которых ранее была IKEA для своих складов. Также «Мегамаркет» планирует в тестовом режиме запустить на этих площадях классическую модель ПВЗ.

Напомним, в сентябре 2023 года 14 торговых центров «Мега», в том числе расположенный в Новосибирске, купил «Газпромбанк».

Борис Агатов, независимый эксперт по инновациям в ритейле, футуролог, идеолог концепции «Магазин 4:0» напоминает, что эксперты прогнозировали приход маркетплейсов в торговые центры.

— В нашем «Шокирующем прогнозе» еще от 2022 года мы отмечали, что в ближайшие 2 года первые торговые комплексы начнут полностью отдавать свои площади под dark-stores и dark-kitchen. Начнётся процесс массовой трансформации торговых комплексов и уход их от функции торговли к функциям жилья, складов и полупроизводственных помещений, — напомнил Агатов. — Торговые комплексы, которые в первых рядах проведут такую трансформацию, выиграют время у тех, кто ещё не решается на радикальные изменения, то есть убрать неэффективных арендаторов и стать просто складами.

«Мегамаркет» ранее работал под брендом «Сбермегамаркет». Ребрендинг прошел летом 2023 года.

По данным «Коммерсанта», на площади IKEA также претендовал застройщик ГК «Основа», владеющий сетью термальных комплексов «Термалэнд». По информации издания, девелопер вел в переговоры с Газпромбанком, который выкупил все торговые центры «Мега» в России. ГК «Основа» планирует взять в аренду площадки в 10 ТЦ «Мега». В Новосибирске «Термалэнд» также планирует открыть проект термального комплекса.

ИКЕА в Новосибирске закрылась 4 марта 2022 года. Шведская Ingka Group начала поиск покупателей в 2023 году. В компании отмечали, что намерены продать более чем два миллиона квадратных метров недвижимости в РФ, включая торговые центры Мега и площади магазинов ИКЕА. Сделка была закрыта в сентябре 2023 года.

Ранее отмечалось, что на площадки ИКЕА может зайти белорусская компания Swed House. Ее продукция очень похожа на товары шведской ИКЕА.

Ранее редакция сообщала о том, что товары IKEA начали продавать в одном из гипермаркетов Новосибирска.