В Новосибирске офисные сотрудники рассказали о своих ежедневных ритуалах

Офисные работники Новосибирска начинают свой день с чашечки кофе.
По данным опроса SuperJob, так предпочитают начинать новый день порядка 26% людей.
– С просмотра почты начинает работу каждый девятый. Чашку чая заваривает каждый одиннадцатый, – отмечают аналитики.
7% сотрудников первым делом заглядывают в свой планировщик задач. Каждый двадцатый читает новости. Ещё 5% просматривают сообщения в рабочих чатах. Для 4% опрошенных начало рабочего дня — это планерка. Ещё 4% начинают день с переобувания уличной обуви.
Всего лишь 2% опрошенных начинают рабочий день с распахнутых окон, чтобы проветрить кабинет.
Специалисты обратили внимание на то, что для новосибирских мужчин привычнее начинать день с чтения новостей, прекрасная же половина листает рабочие чаты.
Ранее редакция сообщала о том, что стали известны самые популярные причины опозданий на работу у новосибирцев.
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