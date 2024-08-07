В Новосибирске офисные сотрудники рассказали о своих ежедневных ритуалах

Офисные работники Новосибирска начинают свой день с чашечки кофе.

По данным опроса SuperJob, так предпочитают начинать новый день порядка 26% людей.

– С просмотра почты начинает работу каждый девятый. Чашку чая заваривает каждый одиннадцатый, – отмечают аналитики.

7% сотрудников первым делом заглядывают в свой планировщик задач. Каждый двадцатый читает новости. Ещё 5% просматривают сообщения в рабочих чатах. Для 4% опрошенных начало рабочего дня — это планерка. Ещё 4% начинают день с переобувания уличной обуви.

Всего лишь 2% опрошенных начинают рабочий день с распахнутых окон, чтобы проветрить кабинет.

Специалисты обратили внимание на то, что для новосибирских мужчин привычнее начинать день с чтения новостей, прекрасная же половина листает рабочие чаты.

Ранее редакция сообщала о том, что стали известны самые популярные причины опозданий на работу у новосибирцев.