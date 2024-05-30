Пункты проката технических средств реабилитации расширили ассортимент в регионе

Пункты проката технических средств реабилитации – одно из приоритетных направлений системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами нацпроекта «Демография». В Новосибирской области функционирует 52 пункта проката. Их развитие — на особом контроле регионального министерства социального развития.

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов рассказал, что по итогам прошлого года почти 5,5 тысяч жителей региона обратились в пункты проката, с начала этого года уже более 3000 человек оформили во временное пользование реабилитационные изделия на безвозмездной основе.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» работает один из крупнейших пунктов проката, в котором представлено порядка 220 различных технических средств реабилитации. Наиболее востребованные из них – кресла-коляски для инвалидов (различных видов, в т.ч. для детей с ДЦП), прогулочные опоры, костыли, вертикализаторы. Отмечается, что крупногабаритные изделия доставляют непосредственно на дом.

По сведениям специалистов, техсредства реабилитации предоставляются пожилым людям, инвалидам, гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также тем, кто нуждается в данных средствах во временное безвозмездное пользование до полугода.

Подробнее о действующих на территории региона пунктах проката сообщается на сайте министерства.