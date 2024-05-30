Первые 16 новых троллейбусов прошли приемку в Новосибирске

В Новосибирске состоялась техническая приемка 16 новых троллейбусов «Горожанин», поставленных в город по контракту с ГТЛК.

— Это первая партия из 49 троллейбусов, поставленных по контракту на условиях финансовой аренды (лизинга) в рамках БКД в этом году, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

По заявлению мэрии, техническая приемка прошла успешно.

График приемки уже составлен до 1 ноября и он соблюдается поставщиком.

Поступивший сегодня транспорт хотят запустить с 1 июля текущего года по маршруту № 7 с продлением до остановочного пункта «Новосибирский автовокзал-Главный».

Ранее редакция сообщала о том, что первый троллейбус из новой партии заказа привезли в Новосибирск.