В Новосибирске пройдет Фестиваль «Музыка объединяет»

«Музыка объединяет» — уникальный по своему формату молодежный фестиваль классической музыки, участниками которого являются как профессиональные музыканты, так и музыканты-любители.

Цель проекта — объединение людей различных специальностей и популяризация классической музыки среди молодёжи.

— Мы будем использовать новейшие сценические технологии: перформативные концерты с видео-инсталляциями, качественным звуковым и световым оборудованием будут сочетаться с современной музыкой. Это привлечёт нового зрителя среди студентов и молодежи города, показывая им, что музыка жива, развивается и часто звучит рядом с нами, — отмечает организатор проекта Антон Ниязов.

В рамках Фестиваля:

26 апреля, 19:00, кинотеатр «Победа»

Опера американского композитора Филипа Гласса «Эйнштейн на пляже» — одно из наиболее известных произведений музыкального минимализма.

На фестивале опера будет исполнена Оркестром НГУ под руководством Антона Ниязова, а на большом экране музыкальное восприятие дополнит видеоряд из фрагментов постановки.

Перед концертом в 17:00 состоится бесплатная лекция о Филипе Глассе, Роберте Уилсоне и их совместной работе над оперой. Лекцию прочитает дирижёр Оркестра НГУ — Антон Ниязов.

14 мая, 18:00, Дом учёных

Постановка оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» — уникальная возможность для профессиональных и любительских коллективов реализовать свой творческий потенциал. Совместное исполнение оперы способствует появлению новых творческих связей, а обмен опытом создаёт повод для будущих совместных проектов.

В своё время Чайковский задумал поставить оперу не на сцене императорских театров. Первые постановки «Евгения Онегина» были реализованы консерваторцами и музыкантами-любителями.

19 апреля, 19:00, Новосибирский художественный музей

Смешение барочной и современной музыки. В одном концерте прозвучат известные «Времена года» Вивальди и их рекомпозиция, созданная Максом Ритхером.

Известная музыка выстраивается в удивительный калейдоскоп образов в исполнении оркестра НГУ.

24 апреля, 18:00, Дом учёных

Концерт NEOCLASSICA доказывает, что современная академическая музыка — не скучная монотонность, а процесс, в котором может быть задействован любой слушатель.

В сопровождении уникального видеоряда прозвучит музыка известных композиторов Людовико Эйнауди, Филипа Гласса, Макса Рихтера, Оулавюра Арнальдса, и других, а также написанная специально для этого концерта музыка молодых европейских композиторов.

Возраст: 6+

Фото со страницы Фестиваля вконтакте