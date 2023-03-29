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В правительстве обсуждают новые меры, которые бы мотивировали россиян рожать чаще

  • 29/03/2023, 10:04
Автор:
рождаемость в России
В том числе поддержку молодых студенческих семей, помощь работающим родителям, меры по снижению числа абортов.

По данным РБК, среди таких мер — возможность одновременного получения ежемесячного пособия по уходу за ребёнком и зарплаты для женщин, вышедших на работу через 1,5 года после рождения ребёнка.

При этом речь идёт о значительной сумме — 40% от среднего заработка, но не менее 8,6 тысячи и не более 33,3 тысячи рублей в 2023 году. Таким образом мать может получить больше свободы в определении времени, которое она в состоянии уделить работе и ребёнку.

Также власти планируют закрепить за беременными женщинами право на дистанционную работу до достижения ребенком возраста 3 лет. А семьям с четвёртым ребёнком могут обеспечить кредитные каникулы на 1,5 года.

Ранее редакция сообщала, что Дума рассмотрит законопроект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы рождаемость господдержка власть


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