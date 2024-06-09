Таинственную записку от 6-летней девочки нашли на берегу Обского моря новосибирцы

Семейная пара из Новосибирска выгуливала собаку, когда обнаружила на берегу водохранилища среди гор мусора необычный сосуд. В стеклянном хранилище от популярного напитка лежала записка от 6-летней Сони. Юная сибирячка неожиданно адресовала свое послание пиратам.

― Здравствуйте, пираты. Как у вас дела? Меня зовут Соня, мне 6 лет. Как у вас день прошел? Мне скоро 7 лет. Скорее прочитайте. Жду ответ, — говорилось в послании, которое Оксана и Владимир Трегуб передали в редакцию VN.ru.

И хотя нашедшие это письмо люди не являются пиратами, а наоборот приносят пользу обществу ― Оксана работает иллюстратором, а ее супруг создает флюорографы ― они решили подыграть девочке и написали ответ. В нем они с юмором попросили автора послания больше не кидать письма в бутылках в воду.

― Это очень загрязняет наш дом. К тому же, бутылки часто разбиваются и могут поранить кому-то ногу. И несмотря на то, что отсутствие ноги для пирата это достаточно эффектное преимущество, нам бы всё-таки хотелось подольше сохранить свои ноги при себе. С пожеланиями всего хорошего, пираты Обского моря, ― попросили сибиряки.

Через это письмо они хотели поддержать романтичную натуру и привить ей чувство ответственности за экологию родного края. Семья признается, что во время прогулок с питомцем им часто приходится наводить порядок на прибрежной полосе. Они убирают мусор, оставленный туристами и выброшенный морем.

― Мы действительно надеемся, что родители девочки наш ответ получат и передадут Соне, — добавила Оксана Трегуб.

Это уже не первая подобная находка в Новосибирске. В прошлом году рабочие при замене асфальта на улице Толмачевской обнаружили ящик с сюрпризом и посланием из прошлого.