Сразу заметим, что для осмотра всех выдающихся мест не хватит и недели, а потому мы поговорим о наиболее популярных местах, обязательных к посещению для каждого гостя столицы.

Советы туристу при посещении Москвы

Рекомендуем еще до поездки определиться, какие достопримечательности вы посетите. Так вы сэкономите драгоценное время.

И еще несколько советов, которые облегчат вам поездку:

если прибыли в Москву впервые, то лучше гулять по городу в сопровождении гида. Вечерние прогулки лучше проводить в центре, где всегда много людей, а не по отдаленным районам;

остерегайтесь карманных воров в местах скопления людей. Берите с собой на прогулку минимум ценных вещей, не оставляйте ничего без присмотра;

во всех ресторанах и торговых центрах можно расплатиться картой, наличные пригодятся только на открытых рынках;

не обменивайте валюту у частных лиц – отдавайте предпочтение банкам и частным обменным пунктам;

перемещаться по городу удобнее всего на метро – так можно добраться до любого района (доступны и другие виды транспорта, но днем дорожное движение ограничено);

в центральной части расположены самые дорогие отели и рестораны, чем дальше от центра, тем доступнее цены.

На заметку! Также рекомендуем заранее спланировать наиболее выгодный способ добраться из Благовещенска в Москву. Если планируете лететь самолетом, то дешевые авиабилеты можете купить на кассах «Авиатраст».



Путешествие из Благовещенска в Москву: достопримечательности столицы

Какие же места следует посетить туристу прежде всего? Таких много, мы же рассмотрим самые известные достопримечательности.

Красная площадь

Первым делом каждый гость столицы идет на Красную площадь, чтобы лично убедиться в ее красоте и сфотографироваться на фоне Кремля. Красная площадь, одно из самых узнаваемых мест Москвы, окружена ГУМом, восточной кремлевской стеной, скульптурами, музеями, храмами и Домом губернского правления. Также здесь находится другой известный объект – Мавзолей Ленина.

Посетив исторический музей, можно самостоятельно или в составе экскурсионной группы посмотреть на тысячи памяток разных эпох, в том числе – на палаты Романовых. Словом, много всего интересного.

Москва-Сити

Сердце деловой жизни, в котором собраны самые красочные и своеобразные небоскребы. Здесь для туристов даже специально предусмотрели смотровые площадки, такие как:

«Панорама 360». Располагается на высоте 327 м, закрытая, есть теплый поддув. Предусмотрена возможность дегустации мороженого;

«Выше только любовь». Открытая площадка располагается в башне «ОКО», позволяя лицезреть красоты города с высоты 354 м. В ясную погоду с нее открываются отличные виды на город, манящие светом и цветами.

Царь-колокол, Царь-пушка

Эти памятники пользуются большой популярностью у туристов, удивляя грандиозностью, мощью.

На заметку! Царь-пушку внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую большую в своем роде.

Старый Арбат

Еще одно подтверждение того, что столица – это город контрастов. Прекрасные и изысканные особняки давно ушедшей эпохи, украшенные изысканными навесами и лепниной, перемежаются с сувенирными магазинчиками, кафе. А на бульваре разные талантливые люди, среди которых художники, артисты, музыканты, занимаются творчеством. Одно из самых известных мест Старого Арбата – это «дом с привидениями».

Оружейная палата

Здесь путешественник из Благовещенска сможет посмотреть на многочисленные экспонаты не только оружейного, но и ювелирного искусства. Некогда почти все экспонаты находились на хранении в царской казне, самый популярный из них – небезызвестная шапка Мономаха.

ВДНХ

Прекрасная парковая зона, которую окружают многочисленные павильоны и парки, аллеи и скамейки, фонтаны и кафе. Есть парк аттракционов, читальня, набережная… Отличное место, чтобы побыть наедине и подумать, какие еще достопримечательности посмотреть.

Третьяковская галерея

Экспонаты галереи – работы известных скульпторов и художников. Что характерно, раньше владельцем всей коллекции были Третьяковы, но после смерти главы семьи она была передана (по завещанию) государству, дабы красотами великих полотен смогли насладиться все поклонники искусства.

Обратите внимание! Это лишь малая часть того, что может увидеть в Москве путешественник из Благовещенска. В столице очень много красивых и исторических мест, где всегда полно туристов и москвичей, не устающих от любования прелестями родного города!

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