Новосибирцы стали чаще заправлять авто через приложение Яндекс.Заправка

Количество оплат топлива в Яндекс.Заправках в третьем квартале выросло в 1,5 раза по сравнению со вторым. С июля по сентябрь водители Новосибирска и области заправились через сервис на сумму 82 млн рублей. Общий пролив за квартал в регионе составил 2,3 млн литров, сообщили в пресс-службе Яндекс.

Отмечается, что по всей России количество заправок в Яндексе достигло 100 тысяч в день. Всего за третий квартал через сервис оплатили топливо 7 млн раз, что на 61 % больше, чем по итогам второго квартала.

Суммарный пролив за третий квартал в сервисе увеличился до 167 млн литров. В том числе и за счёт корпоративного сегмента. В третьем квартале таксисты и водители компаний залили через Заправки 88 млн литров — это вдвое больше, чем в предыдущем.

— Всего пролив в регионах вырос на 200 %, — рассказал Артём Прудников, руководитель Яндекс.Заправок. — Плюс в сервисе увеличилось и количество станций. Мы начали подключать сети компании «Роснефть», а также добавили другие АЗС. В итоге за квартал прибавилась ещё тысяча станций, и сейчас у нас их 6671. С Яндекс.Заправками работает уже 25 % АЗС в России. До конца года планируем подключить ещё около 400 станций.

Яндекс.Заправки — сервис, с которым водители могут оплачивать топливо, не выходя из машины. Он есть в отдельном приложении, а также в Яндекс.Картах, Навигаторе и Яндекс.Браузере.

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