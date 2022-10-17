Путешествие в Турцию для россиян в 2022 году: правила въезда, как добраться и что посмотреть

Правила въезда

Въезд в Турцию для россиян открыт и поощряется, что подчеркивается открытием дополнительных авиарейсов между странами. С 1 июня этого года были отменены все «ковидные» ограничения, включая сдачу ПЦР-теста. Таким образом, туристам необходимо лишь иметь загранпаспорт, действующий не менее 4 месяцев. Для посещения этой страны россиянами не нужно открывать визу, безвизовое пребывания туристов может длиться до 60 дней.

Как добраться?

Самый простой способ добраться до Турции — полететь самолетом. Доступны регулярные и чартерные рейсы в города Стамбул, Анталия. Прямые рейсы доступны из многих российских городов. Самые недорогие билеты в 2022 году наблюдаются из городов Сочи, МинВоды, Владикавказ и Махачкала. Чартерные рейсы доступны при покупке путевки. Чаще всего, путевка обойдется Вам дешевле, чем самостоятельно забронированные авиабилеты и гостиница. Не смотря на то, что турецкий отдых в этом году значительно подорожал, этот отдых все равно остается одним из самых недорогих направлений для туристов из России. Добраться до Турции можно также и на машине, но тогда придется ехать через Грузию. Мест

Какие авиакомпании осуществляют рейсы?

Полететь в Турцию Вы можете следующими авиакомпаниями:

Аэрофлот;

Азимут;

ИрАэро;

AzurAir;

Red Wings;

Turkish Airlines;

Pegasus Airlines;

Nordwind;

S7.

Данные авиаперевозчики осуществляют рейсы в такие турецкие города, как Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан, Измир.

Какая валюта?

Местная валюта — турецкая лира. Для путешествия в Турцию целесообразна покупка лир, поскольку цены в магазинах при переводе продавцами в доллары и евро нередко округляются в большую сторону. Поэтому, рассчитываясь в лирах в местных лавках, базарах и магазинах можно значительно сэкономить. Если Вы будете посещать супермаркеты, то можно оплатить банковской картой, тогда сумма также будет списываться в лирах.

Сколько денег можно провозить?

Ввести в стране можно сумму не превышающую 5 000 долларов. В случае, если сумма выше — ее придется декларировать. В качестве наказания может быть назначен штраф или конфискация. Когда же Вы будете покидать страну имея на руках лиры, то их общая сумма не должна превышать эквивалента в 1 000 долларов. Кроме того, общая сумма вывозимых наличных денег в любой другой валюте не должна превысить 5 000 долларов. Следовательно, лучший способ перевоза денег является банковская карта.

Самые популярные города

Чаще всего россияне посещают курорты Средиземного моря — Анталью, Аланью, Сиде, Кемер, Белек. Анталийское побережье в качестве пэкидж-туров предлагает любая турфира. Такой отдых получил широкое распространение благодаря своей системе «все включено», которая горячо полюбилась гостям из России и стран СНГ.

Не забывают туристы и про Эгейское побережье, которое чуть менее популярно, но также заслуживает внимания. Главные точки притяжения здесь — Бодрум, Мармарис, Фетхие, Кушадасы и Дидим. Эти города понравятся любителям интернациональной среды. Здесь царит атмосфера праздника, города славятся своими ресторанами, ночными клубами и массой развлечений для молодежи.

Стамбул также вызывает интерес среди туристов, в первую очередь любителей экскурсионного и культурно-познавательного туризма. Это город с многовековой историей, где встречаются Европа и Азия. Атмосфера города придется по душе и заялдым любителям турецких сериалов — для них здесь доступны специальные туры, например эккурсия «Великолепный век».

Что посмотреть в Стамбуле?

В числе самых популярных мест посещения в Турции в первую очередь необходимо упомнять достопримечательности Стамбула, напоминающие картинки к восточной сказке:

Собор Святой Софии;

Дворец Топкапы;

Голубая мечеть;

Цистерна Базилика;

Мечеть Сулеймание;

Археологический музей Стамбула;

Монастырь Хора.

Архитектурой этих сооружений можно восхищаться бесконечно, такая экскурсия не оставит равнодушным. Обзорные экскурсии по Стамбулу и его достопримечательностям предлагаются многими местными экскурсионными бюро и туроператорами. Туроператоры нередко продают более дорогие экскурсии, однако это окупается гарантией более качественной экскурсионной услуги. В таком туре за Вас и ваш тур будут нести отвественность. В то время как экскурсионные бюро нередко могут обмануть и оставить о городе и стране самые негативные впечатления.

Что посмотреть на Анталийском побережье?

Если Вы прилетели на отдых на Анталийское побережье Турции, то Вы также не будете обделены экскурсионными программами. Например, в Анталии расположен древний город Фазелис, а в Алании — пещера Далмаш, башня Кызыл Куле, а также пещера Дамлаташ и Крепость Алании. Повсеместно гидами предалагается и поездка в Каппадокию и Памуккале. Каппадокия завораживает необычными ландшафтами, пещерными городами и завлекает возможностью увидеть природную красоту с высоты на воздушном шаре. В то время как Памуккале располагает лечебными источниками, а часть курорта покрыта необычной породой, имеющей белоснежный цвет — травертином.

Что привезти из Турции и как сэкономить?

Самое первое, что привлекает внимание туристов в Турции, мимо чего практически невозможно пройти — это сладости. Пахлава, лукум, пишмание, различные сухофрукты — это то, что придется практически каждому по душе. Нужно быть аккуратным лишь аллергикам, т.к. практически все турецкие сладости содержат орехи. Покупая турецкие сладости на рынке или лавке сладостей смело торгуйтесь, потому что цена на ценнике не является окончательной и нередко ориентирована на европейцев. Для посетителей из СНГ, которые не готовы отдавать большие деньги, турки могут быть более сговорчивыми и уступить Вам.

Еще один способ сэкономить немного денег — купить сладости в супермаркете, например, в бюджетной сети Migros. Найти этот супермаркет весьма не сложно, они есть в большом количестве практически в каждом турецком городе. Цены в них ориентированы на местное население, что поможет Вам значительно сэкономить. Приобрести здесь можно не только сладости, но и тапочки, шорты и даже купальники по демократичным ценам. Там же Вы обнаружите другие популярные у туристов в Турции товары: оливковое масло, оливки, вино, гранатовый соус, турецкий кофе, орехи.

За покупкой текстиля и одеждя лучше ехать самостоятельно, т.к. гиды будут предлагать туры в конкретные магазины с большой наценкой, с которыми они сотрудничают. За одеждой лучше отправиться в брендовые магазины: LC Wаikiki, DeFacto, Koton, Colin’s, Mango, H&M.