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Работать на дядю или открыть свой бизнес?

  • 17/10/2022, 14:24
Если у вас есть предпринимательская жилка, но вы все еще трудитесь в пыльном и душном офисе пора поменять свою сферу деятельности. Статья даст четкие советы и развеет сомнения в открытии своего дела.

Каждый человек хочет получать за свою работу достойную оплату труда и иметь свободный или плавающий график. Такие возможности может предоставить бизнес при правильном планировании и делегировании. Если у вас возникло желание работать на себя, то не стоит его откладывать в долгий ящик. Долгая работа по найму несет в себе кучу поводов ничего не менять в своей жизни. Самые главные сдерживающие факторы это сомнение в успехе и страх самому все начать. Но не вы первый, не вы последний!

Никто не сможет гарантировать вам успех в той или иной нише бизнеса, но почувствовать главные сигналы можно. Стоит сразу отметить, что некоторые люди после нескольких неудачных попыток ведения собственного бизнеса возвращались обратно в найм. Другие продолжали искать свою нишу, ошибаясь и рискуя не один раз. Вести собственный бизнес могут не все и это абсолютно нормально.

Основные признаки, что вы готовы начать собственное дело:

  • Вы имеете сильное желание организовать собственное дело и серьезно нацелены только на результат. Отдавая себе отчет в том, что первое время придется работать очень много и решать различные вопросы по организации и ведении бизнеса. Многие думают, что предприниматель работает только когда захочет. Нет, он работает, когда это нужно для его дела, порой забывая про выходные.
  • Согласны вникнуть в вопросы ведения бизнеса, бухгалтерии, маркетинге и юридических формальностях. Почти все задачи можно делегировать специалистам в этих областях, но собственник обязан вникать и разбираться в вопросах касающихся его деятельности.
  • У вас имеется не только идея бизнеса, но и готовы нужные расчеты: финансовый план, стартовый капитал для фирмы. Финансисты советуют иметь запас денежных средств на 6 месяцев ведения бизнеса.
  • Много сотрудничать. Предпринимателю нужно общаться не только с клиентами, но и находить партнеров, взаимодействовать с подрядчиками. Все это потребует определенных коммуникативных навыков.

Ошибочные признаки начала ведения своего бизнеса:

  • Вам надоело работать на дядю: маленькая зарплата, много скучных задач, не устраивает начальник. В данном случае не стоит бросаться из крайности в крайность. Нужно найти ту сферу деятельности, которая вас устроит более чем. Все бросать и начинать собственное дело с таких установок не стоит.
  • Вы придумали или где то увидели интересную идею для бизнеса, но без предпринимательской жилки ее не возможно будет реализовать в полной мере. Даже если специалисты по продаже франшиз обещают вам хорошую прибыль и вносят ее в бизнес план, говоря о хороших перспективах, все идеи необходимо проверять на жизнеспособность самостоятельно.
  • Хочется иметь много денег. Предприниматели которые ведут свои дела несколько лет с уверенностью заявляют, что сначала наоборот нужно вкладываться в бизнес, а не получать заветную прибыль.
  • Свободные средства хочется инвестировать, чтобы это было выгодно и легко. Бизнес нельзя назвать вкладом, потому что точные сроки окупаемости просчитать невозможно.

Чтобы понять имеется ли у вас предпринимательский потенциал можно пройти специальные тесты в центре занятости или на специальном портале «Работа России». Тестирование на МСП.РФ поможет узнать каких навыков в предпринимательской сфере для ведения бизнеса вам не хватает.

Если все показатели в вашу пользу и уже подготовлена бизнес – идея, то можно перейти к регистрации своего дела. Вы должны понимать, что регистрация ООО или ИП еще не делает вас предпринимателем.

Нужно протестировать бизнес на жизнеспособность. Для этого составить финансовый и бизнес-план компании. Проверить идею и получить корректировки можно на курсах для начинающих в «Школе предпринимательства» и «Азбуке предпринимателя».

Цифровой доступ в МСП.РФ поможет зарегистрировать свое дело в режиме онлайн. Начиная бизнес не бойтесь делать ошибки, работайте по мере своих сил. При правильной организации своего труда вы будете получать удовольствие и прибыль от дела.

Фото с сайта freeimages.com

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Рубрики : ПроБизнес

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