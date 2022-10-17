Рекламодателям

«Скверная» история на Демакова всплыла на федеральном уровне

  • 17/10/2022, 13:49
Автор:
зелёные зоны
Она привлекла внимание Следственного комитета РФ.

Факт продажи без торгов земельного участка на ул. Демакова в Советском районе Новосибирска проверят специалисты Следственного комитата РФ по поручению его председателя Александра Бастрыкина.

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ситуации с незаконной сделкой по продаже земельного участка на улице Демакова, передаёт пресс-служба СК РФ. Сообщается, что мэрия Новосибирска без торгов продала 2,3 гектара земли под создание досугового центра вместо запланированной зеленой зоны. Арбитражный суд в Новосибирске, рассмотрев жалобу на вердикт, подтвердил незаконность сделки.

Напомним, что данная история началась два года назад, когда участок был внесён в уставной капитал ОАО «Новосибирское агентство инвестиционного развития», за что муниципалитет получил соответствующую долю в виде акций на стоимость участка. Впоследствии НАИР реализовало участок частной компании ООО «Городок» без торгов за 154 млн рублей под строительство досугового центра.

По мнению общественников и поддерживающих их депутатов горсовета Виктора Стрельникова (КПРФ) и Натальи Пинус (независимая), цена реализации участка оказалась заниженной. В марте прошлого года прокурор Новосибирска Роман Сивак заявил о ничтожности сделки. С соответствующим иском в суд затем обратилась и областная прокуратура. В мае 2021 года суд принял решение иск удовлетворить, однако в июле 2021 года производство было приостановлено и возобновилось в начале марта 2022 года. https://infopro54.ru/news/budushhaya-zastrojka-skvera-na-demakova-priznana-nezakonnoj/  Неделей ранее Наталья Пинус в соцсети сообщила, что суд второй инстанции поддержал решение первой о незаконности сделки.

Признан недействительным договор купли-продажи акций, пишет Пинус. Участок и асфальтированные площадки решено истребовать «из владения ООО «Городок». Судебный акт является основанием для исключения Управлением Росреестра из ЕГРН сведений об асфальтированных площадках как об объектах недвижимого имущества. Есть мнение, что эта история может обернуться уголовными делами для некоторых высокопоставленных чиновников. Мы хотим, как и прежде, перевести участок в рекреационную зону для возведения полноценного сквера в 5 га.

К этому времени общественники-защитники сквера потребовали от мэрии направить на благоустройство будущего сквера денежные средства из профицита городского бюджета, сформированного за счет переходящих с прошлого года остатков. При этом решение о продаже сквера в мэрии до этого аргументировали невозможностью благоустройства территории за счёт муниципалитета.

 

Ранее редакция сообщала о поручении главы СК РФ проверить факт закрытия торговыми киосками портретов героев, размещённых в переходе метро.

 

Фото из группы «Зеленый Новосибирск» ВКонтакте

196

Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : проверка прокуратуры недвижимость зелёные зоны


Спецоперация на Украине

Экс-депутата райсовета несколько дней продержали в СИЗО
14/10/22 9:01
Какие страны воздержались от голосования в ООН
13/10/22 18:30
Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
13/10/22 16:30
отопительный сезон

Запасы угля в Новосибирской области удвоились

В региональном правительстве сделали работу над прошлогодними ошибками.
Читать статью >>
повышение зарплаты бюджетникам

Бюджетникам области повысят зарплаты

Ожидается, что индексация составит 4%.
Читать статью >>
устойчивое развитие

Политическая и экономическая турбулентность не снизила интерес к ESG-проектам

Темы устойчивого развития сегодня приобретают особую значимость для всех участников: власти, бизнеса и общества.
Читать статью >>
новости сегодня

Николай Мамулат: Защите прав и развитию предпринимательства — пристальное внимание

Бизнес-омбудсмен Новосибирской области Николай Мамулат принял участие в рабочей встрече с предпринимателями Искитимского района.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко

Из-за санкционного давления реальный сектор начал обращать внимание на российских инноваторов

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко — об «умности» и инновационности региона, а также поддержке инноваторов.
Все материалы
Лента новостей

Работать на дядю или открыть свой бизнес?

17/10/2022, 14:24

Запасы угля в Новосибирской области удвоились

17/10/2022, 13:40

Бюджетникам области повысят зарплаты

17/10/2022, 11:59

Управлению имиджем и репутацией научат предпринимателей Новосибирска

17/10/2022, 11:02
Популярное

Путешествие в Турцию для россиян в 2022 году: правила въезда, как добраться и что посмотреть

17/10/2022, 14:06

Аренда жилья в Сербии выросла до 100% из-за прибытия россиян и украинцев

16/10/2022, 12:11

Илон Маск под следствием

14/10/2022, 17:10

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ активно развивает переводы и платежи через СБП в интернет-банке

17/10/2022, 11:35

Евгений Абузов вошел в ТОП-3 руководителей банковских подразделений малого и среднего бизнеса

17/10/2022, 11:14

ВТБ проведет первые трансграничные переводы через СБП до конца года

14/10/2022, 17:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска