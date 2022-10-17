«Скверная» история на Демакова всплыла на федеральном уровне

Факт продажи без торгов земельного участка на ул. Демакова в Советском районе Новосибирска проверят специалисты Следственного комитата РФ по поручению его председателя Александра Бастрыкина.

— Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ситуации с незаконной сделкой по продаже земельного участка на улице Демакова, — передаёт пресс-служба СК РФ. — Сообщается, что мэрия Новосибирска без торгов продала 2,3 гектара земли под создание досугового центра вместо запланированной зеленой зоны. Арбитражный суд в Новосибирске, рассмотрев жалобу на вердикт, подтвердил незаконность сделки.

Напомним, что данная история началась два года назад, когда участок был внесён в уставной капитал ОАО «Новосибирское агентство инвестиционного развития», за что муниципалитет получил соответствующую долю в виде акций на стоимость участка. Впоследствии НАИР реализовало участок частной компании ООО «Городок» без торгов за 154 млн рублей под строительство досугового центра.

По мнению общественников и поддерживающих их депутатов горсовета Виктора Стрельникова (КПРФ) и Натальи Пинус (независимая), цена реализации участка оказалась заниженной. В марте прошлого года прокурор Новосибирска Роман Сивак заявил о ничтожности сделки. С соответствующим иском в суд затем обратилась и областная прокуратура. В мае 2021 года суд принял решение иск удовлетворить, однако в июле 2021 года производство было приостановлено и возобновилось в начале марта 2022 года. https://infopro54.ru/news/budushhaya-zastrojka-skvera-na-demakova-priznana-nezakonnoj/ Неделей ранее Наталья Пинус в соцсети сообщила, что суд второй инстанции поддержал решение первой о незаконности сделки.

— Признан недействительным договор купли-продажи акций, — пишет Пинус. — Участок и асфальтированные площадки решено истребовать «из владения ООО «Городок». Судебный акт является основанием для исключения Управлением Росреестра из ЕГРН сведений об асфальтированных площадках как об объектах недвижимого имущества. Есть мнение, что эта история может обернуться уголовными делами для некоторых высокопоставленных чиновников. Мы хотим, как и прежде, перевести участок в рекреационную зону для возведения полноценного сквера в 5 га.

К этому времени общественники-защитники сквера потребовали от мэрии направить на благоустройство будущего сквера денежные средства из профицита городского бюджета, сформированного за счет переходящих с прошлого года остатков. При этом решение о продаже сквера в мэрии до этого аргументировали невозможностью благоустройства территории за счёт муниципалитета.

Ранее редакция сообщала о поручении главы СК РФ проверить факт закрытия торговыми киосками портретов героев, размещённых в переходе метро.