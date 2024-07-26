Путин исключил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова из состава президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин исключил из состава президиума Госсовета губернатора Новосибирской области Андрея Травникова из состава президиума Госсовета. Соответствующее распоряжение о внесении изменений в состав президиума Госсовета опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Из состава также вышли помощник президента Игорь Левитин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также глава Минпромторга Антон Алиханов, министр энергетики Сергей Цивилев и бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Согласно документу, в президиум вошли: Дмитрий Миляев (врио губернатора Тульской области), Вячеслав Федорищев (врио губернатора Самарской области), Павел Малков (губернатор Рязанской области), Александр Цыбульский (губернатор Архангельской области), Владислав Шапша (губернатор Калужской области), а также Айсен Николаева (глава Якутии) и Владимир Владимиров (губернатор Ставропольского края).

Несколько дней назад (22 июля) президент внес изменения в сам Госсовет.

Политолог, главный редактор проекта «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов отмечает, что ротация в Госсовете происходит достаточно часто.

— Полагаю, что это плановая ротация губернаторов. Состав Госсовета регулярно обновляют, как и разные госкомиссии, — отметил он.

Политолог Владимир Леонтьев тоже предполагает, что исключение главы Новосибирской области может быть связано с ротацией.

— Ротация в Госсовете практикуется постоянно и не связана с каким-либо ослаблением позиций губернатора. Во-первых, не стоит забывать, что Андрей Травников пришел в Новосибирскую область, а это самое крупное муниципальное образование в стране, из Президентского резерва. Во-вторых, регион развивается стабильно, и Владимир Путин отметил это во время одной из встреч с губернатором. Кроме того, не исключено, что исключение из состава Госсовета связано с дальнейшей переназначением Андрея Травникова, — рассуждает эксперт.

Ранее редакция сообщала, что постановление о продлении сроков строительства четвертого моста подписал губернатор Новосибирской области.