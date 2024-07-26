Стало известно, как будут отдыхать жители Новосибирской области в 2025 году

Министерство труда РФ подготовило проект постановления Правительства о переносе выходных дней в 2025 году.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней, а на майских праздниках новосибирцы, как и остальные жители страны, будут отдыхать дважды по четыре дня.

С 1 по 8 января 2025 года (начиная с 29 декабря 2024 года);

С 22 по 23 февраля;

С 8 по 9 марта;

С 1 мая по 4 мая и с 8 по 11 мая;

С 12 июня по 15 июня.

Также из-за праздников людям придется в следующем году работать одну шестедневку: с 2 по 4 ноября (в субботу 1 ноября рабочий день).

Документ вступит в силу после утверждения правительством.

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