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Постановление о продлении сроков строительства четвертого моста подписал губернатор Новосибирской области

  • 23/07/2024, 14:30
Автор: Оксана Мочалова
Постановление о продлении сроков строительства четвертого моста подписал губернатор Новосибирской области
Оно позволяет заключить допсоглашение к концессии.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал два постановления, которыми вносятся изменения в концессионное соглашение о строительстве четвертого моста через реку Обь.

Один из документов допускает увеличение срока окончания строительства моста в створе ул Ипподромской до 6 декабря 2025 года. После согласования с Федеральной антимонопольной службой, оно позволяет заключить дополнительное соглашение к концессии.

Второе постановление допускает изменения, которые касаются «установления выплаты компенсационного платежа за нарушение концессионером исполнения обязательства по вводу в эксплуатацию объекта соглашения». Они будут рассчитаны по итогам ввода объекта в эксплуатацию.

ФАС отклонила обращение правительства области по четвертому мосту в Новосибирске

ФАС отклонила обращение правительства области по четвертому мосту в Новосибирске

Напомним, в начале мая Андрей Травников уже подписывал постановление о продлении сроков строительства моста до 6 декабря 2025 года. Однако, в начале июня ФАС отказала в выдаче разрешения на продление срока строительства моста без увеличения срока действия концессионного соглашения.

В группе «ВИС» (концессионер) редакции Infopro54 отказ ФАС объяснили отсутствием в заявлении об изменении условий концессионного соглашения существенных условий, из-за которых требуется перенос сроков завершения строительства мостового перехода.

В июле депутаты Заксобрания предложили разорвать контракт с «ВИС» на строительство моста. Однако губернатор Андрей Травников на сессии регионального парламента подчеркнул, что сегодня главная проблема с работами на четвертом мосту — не организация работы со стороны концессионера и не нехватка людей, а финансирование.

— Мы ищем решение этой проблемы. Это можно сделать через допсоглашение, но его нужно согласовать с федеральными органами. По четвертому мосту, в отличии от других сложных проектов, вопрос о расторжении концессии не рассматривается, сдача объекта в конце 2025 года остается в силе, — подчеркнул тогда глава региона.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Соглашение о его строительстве региональное правительство заключило с дочерней компанией Группы «ВИС» – ООО «Сибирская концессионная компания» в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

Ранее редакция сообщала, что движение по четвертому мосту в Новосибирске могут запустить из-за социального напряжения.

Источник фото: скриншот с видео Группы «ВИС», автор- пресс-служба

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Четвертый мост Строительство моста концессия


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