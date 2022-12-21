Путин назвал результативной встречу с президентом Беларуси в расширенном составе

Переговоры лидеров стран в расширенном составе с участием представителей правительств, которые прошли в Минске, президенты Беларуси и России посчитали результативными, пишет ГЛАС.ru, со ссылкой на издание «БЕЛТА».

Отмечается, что были приняты определенные решения, которые можно будет оценить в будущем по достигнутым результатам.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул в своем выступлении, что делегации немного уклонились от назначенных правительственных вопросов. Однако получилось обсудить все белорусско-российские отношения и выработать дальнейшую стратегию.

По приведенным данным, экономические показатели на сегодняшний день уже говорят сами за себя. На 30% вырос товарооборот между двумя странами, есть вероятность, что к концу года он достигнет 40%. При этом Владимир Путин подчеркнул, что это означает новые рабочие места для населения Беларуси, а также рост заработной платы.

Кроме того, президент России акцентировал на том, что страны вовлечены в промышленную кооперацию в различных областях и сотрудничают в области сельского хозяйства, включая поставки сельхозпродуктов.

— В целом, мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной, — заключил президент РФ.

Ранее редакция сообщала, что российские власти согласовали ответные меры на потолок цен на нефть.

Фото с сайта Кремля