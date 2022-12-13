Российские власти согласовали ответные меры на потолок цен на нефть

Власти России согласовали ответные меры на потолок цен на российскую нефть, ранее принятый странами Евросоюза, сообщает издание «Ведомости».

По информационным данным издания, в проекте указа президента отмечается, что Россия не будет продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, поддержавшая санкции Европы, а также, если потолок цен в нем фигурирует как условие. Однако при этом уточняется, что с разрешения правительства запреты можно будет обходить.

Напомним, с 5 декабря страны ЕС, США и Австралия ввели потолок цен на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель. Эти страны также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырье по цене выше согласованного уровня.

Ранее редакция сообщала, что главам МИД ЕС не удалось согласовать девятый пакет антироссийских санкций.

Фото с сайта Кремля