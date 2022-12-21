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«Ростелеком» обеспечил сотовой связью и интернетом отдаленные населенные пункты Сибири

  • 21/12/2022, 12:30
В Сибири «Ростелеком» успешно завершил второй этап проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

телекомБазовые станции, обеспечивающие сотовую связь и высокоскоростной интернет, построены в 117 малонаселенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек.

Больше всего станций компания запустила в Новосибирской области. Доступ к цифровым услугам здесь появился у жителей 29 сел Коченевского, Маслянинского, Купинского, Сузунского, Доволенского и других районов.

Также сотовой связью и беспроводным интернетом обеспечены села Иркутской области (10), Кузбасса (10), Красноярского края (17), Республики Бурятии (5), Республики Хакасия (3), Томской области (4), Алтайского края (18), Республике Алтай (2) и Омской (19) области.

«Новейшая оптическая инфраструктура не только гарантирует надежную связь в населенных пунктах, участвующих в проекте, но и упростит цифровизацию сел, расположенных вблизи построенных линий. В этом году «Ростелеком» через специальный сайт начал прием заявок на доступ к объектам УЦН от других операторов. Такой подход позволит ускорить развитие интернет-технологий в сельской местности», — отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Реализация второго этапа проекта УЦН, который является частью национальной программы «Цифровая экономика», началась в 2021 году. Первой в России заработала станция в деревне Редкое Называевского района Омской области. Сейчас мобильная голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE) и Wi-Fi стали доступны  в 326 малонаселенных деревнях Сибири.

Фото предоставлено пресс-службой компании

 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком Интернет


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