Более 300 поправок внесено в бюджет Новосибирской области на ближайшие три года

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно приняли региональный бюджет на 2024 год и плановый период 25-26 годов во втором чтении.

По словам председателя комитета Заксобрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федора Николаева, к рассмотрению проекта закона во втором чтении поступило 330 поправок. От губернатора Новосибирской области – 281 поправка, от комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности – 49 поправок, а также предложения прокуратуры Новосибирской области.

Как подчеркнул в своем видеообращении к депутатам заксобрания первый заместитель председателя Госдумы РФ, депутат от Новосибирской области Александр Жуков доходы регионального бюджета растут, и область становится самодостаточной.

— На федеральном уровне Новосибирской области предусмотрено почти 30 млрд рублей межбюджетных трансфертов. На 2024 год в федеральном бюджете региона предусмотрена дотация на выравнивание в размере 2 млрд рублей. И буквально в последние дни, удалось добиться решения о направлении дополнительных 2,3 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности регионального бюджета. Мы ждём распоряжение правительства Российской Федерации в ближайшее время, — отметил он.

Среди основных направлений, на которые пойдут выделенные средства, он назвал модернизацию первичного звена здравоохранения (1,7 млрд рублей), капремонт 35 региональных школ (1,5 млрд рублей), строительство девяти школ (более 1 млрд рублей), доплаты классным руководителям в школах (почти 1,7 млрд рублей), более 2 млрд. рублей субсидий из федерального бюджета предусмотрено на сельское хозяйство Новосибирской области, 5,9 млрд рублей — на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. Кроме того, 1,6 млрд рублей будут направлены на горячее питание в начальной школе, почти 700 млн. рублей выделяется на современную городскую среду и 260 млн. рублей на городскую среду в малых городах и исторических поселениях.

— Ну и, конечно, продолжается реализация важных для региона крупных инфраструктурных объектов: СКИФ, реконструкция аэропорта Толмачёво, строительство кампуса мирового уровня в Новосибирском государственном университете — добавил Александр Жуков.

Он подчеркнул, что принятый Госдумой федеральный бюджет обеспечит на ближайшие три года выделение необходимых средств на обороноспособность страны и выполнение социальных обязательств государства перед россиянами.

— В условиях продолжения санкционного давления федеральный бюджет сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. Предусмотрены средства на социальную поддержку граждан, интеграцию новых регионов, технологическое развитие, расширение инфраструктуры, обеспечение роста экономики и на укрепление обороноспособности страны для победы. Депутаты Госдумы работали в жестком графике, рассматривая главный финансовый документ страны, чтобы это стало возможным, – сказал он.

В ходе обсуждения поправок, заместитель председателя комитета по бюджетной финансово-экономической политике и собственности Дмитрий Франчук поинтересовался у мэра города Новосибирска Анатолия Локтя по поводу средств на покупку коммунальной техники:

— В таблице поправок предусмотрено приобретение коммунальной техники в количестве 138 единиц в сумме 375 миллионов рублей ежегодно. У меня вопрос в адрес мэрии города Новосибирска. А люди-то есть, кому работать на этой технике? Насколько этот вопрос проработан? — поинтересовался депутат.

На что мэр города заверил, что вопрос прорабатывается.

— Постоянно занимаемся этим вопросом, но набирать штат, пока техники нет, наверное, смысла нет. Но такая задача стоит с тем, чтобы люди были, чтобы было кому работать, — сказал Анатолий Локоть.

В 2024 году дефицит бюджета составит 42,4 миллиардов рублей. Прогнозируемый общий объём доходов областного бюджета — 291 млрд рублей. Общий объём расходов — 333,5 млрд рублей. На 2025 и 2026 годы бюджет планируется без дефицита. Так в 2025 году доходы составят 287,2 миллиарда рублей, в 2026 —315,2 млрд рублей. Расходы — 300,7 миллиарда и 315,2 млрд рублей соответственно.

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