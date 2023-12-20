Антимонопольщики внесли «ОРБИС» в реестр недобросовестных поставщиков в Новосибирске

Новосибирское УФАС внесло ООО «ОРБИС» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба организации.
— Ранее ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн» с ООО «ОРБИС» заключили контракт на оказание клининговых услуг на сумму 395 тысяч рублей, — отметили в сообщении.
По контракту услуги предоставлялись в 3 этапа. Однако «ОРБИС» некачественно оказало услуги уже на первом этапе.
Из-за этого заказчик составил акт о некачественном оказании услуг, также были зафиксированы нарушения. В итоги госпиталь односторонни отказался от исполнения контракта.
«ОРБИС» пояснил УФАС, что все необходимое было закуплено, но сотрудники госпиталя препятствовали оказанию услуг.
— При этом, довод был заявлен голословно, информация и документы, подтверждающие факты препятствия оказанию услуг, отсутствуют, — отметили в сообщении.
Антимонопольщики установили, что не было доказательств объективных препятствий. Из-за этого «ОРБИС» внесли в реестр недобросовестных поставщиков.
Ранее редакция сообщала о том, что поставщика коронарных стентов занесли в реестр недобросовестных поставщиков в Новосибирске.
Фото с сайта Федеральной антимонопольной службы
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