Путин учредил стипендию для аспирантов

Указ о новой стипендии «для аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития РФ» подписал президент страны.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, мера позволит усилить приток молодежи в науку и поощрит активных исследователей.

Так, стипендию в размере 75 тыс. руб. каждый месяц будут получать примерно две тыс. аспирантов и адъюнктов. Назначаться она будет на срок от одного года до четырех лет. В настоящее время правительство работает над подготовкой соответствующих документов.

Сенатор Екатерина Алтабаева считает, чтобы молодые люди могли работать над научными исследованиями, им важно быть материально обеспеченными и иметь жилье, передает «СенатИнформ».

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