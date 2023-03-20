Рекламодателям

Путин подписал закон о снижении срока давности по экономическим статьям

  • 20/03/2023, 17:23
Автор:
снижение срока давности по экономическим статьям
После уплаты недоимок, пении штрафов уголовное дело не может быть возбуждено, а в случае уже начатого расследования производство должно быть прекращено.

Документ, опубликованный на портале правовой информации, предусматривает уменьшение срока давности по статьям 199 («Уклонение от уплаты налогов»), 199.1 («Неисполнение обязанностей налогового агента»), 199.2 («Сокрытие денежных средств, имущества организации или ИП») и 199.4 («Уклонение от уплаты страховых взносов») УК РФ. По ним будут снижены максимальные сроки лишения свободы на один — два года, вследствие чего будет уменьшен срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Отмечается, что после уплаты недоимок, пении штрафов уголовное дело не может быть возбуждено, а в случае уже начатого расследования производство должно быть прекращено.

Закон разрабатывался по поручению президента и нацелен на снижение негативных последствий для экономики, а также направлен на либерализацию уголовной ответственности по экономическим статьям.

Ранее редакция сообщала, что российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей.

Фото с сайта Кремля

265

Рубрики : Общество Власть Право&Порядок

Регионы: Россия

Теги : снижение срока давности по экономическим статьям Путин закон


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
Подготовка кадров для оборонки

В вузах растет заказ на подготовку специалистов для оборонных предприятий

Целевиков обязывают изучать рабочие специальности, проходить практику на предприятии, а также получать компетенции в нужных работодателю сферах.
Читать статью >>
Первомайский сквер

В этом году в Новосибирске могут реконструировать Первомайский сквер

Вслед за театром Афанасьева.
Читать статью >>
подготовка операторов дронов

Сибирские вузы начинают готовить операторов беспилотников

В 2023 году программу протестируют на программах переподготовки, а в 2024 году в вузах начнется набор специалистов.
Читать статью >>
подготовка к посевной

Прирост посевных площадей в регионе «тормозят» несколько хозяйств

Они по данному показателю не могут выйти на уровень прошлого года.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алексей Москаленко, руководитель и основатель RESFORM

Алексей Москаленко: В перспективе в России появятся сотни отраслевых маркетплейсов

А нейросети дадут возможность прогнозировать спрос по регионам, а значит, планировать производство и заполнять склады заранее.
Все материалы
Лента новостей

В вузах растет заказ на подготовку специалистов для оборонных предприятий

20/03/2023, 17:17

Жители Сибири стали есть меньше мяса говядины и свинины

20/03/2023, 16:56

В российских школах будут преподавать африканские языки

20/03/2023, 16:23

Для экс-депутата Татарского райсовета обвинение требует назначить исправительные работы

20/03/2023, 15:35
Популярное

Причины храпа и способы его лечения

20/03/2023, 16:22

Составлен список изобретений, которые смогут изменить жизнь к лучшему

20/03/2023, 11:39

Причины обострения хронических заболеваний весной

20/03/2023, 10:40
Новости компаний

Сибирский банк подключает эквайринг под 0%

20/03/2023, 17:18

ВТБ расширяет программу «семейной ипотеки»

20/03/2023, 16:12

«Ростелеком» предупредил пенсионеров об угрозе телефонного мошенничества

20/03/2023, 12:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска