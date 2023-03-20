Путин подписал закон о снижении срока давности по экономическим статьям

Документ, опубликованный на портале правовой информации, предусматривает уменьшение срока давности по статьям 199 («Уклонение от уплаты налогов»), 199.1 («Неисполнение обязанностей налогового агента»), 199.2 («Сокрытие денежных средств, имущества организации или ИП») и 199.4 («Уклонение от уплаты страховых взносов») УК РФ. По ним будут снижены максимальные сроки лишения свободы на один — два года, вследствие чего будет уменьшен срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Отмечается, что после уплаты недоимок, пении штрафов уголовное дело не может быть возбуждено, а в случае уже начатого расследования производство должно быть прекращено.

Закон разрабатывался по поручению президента и нацелен на снижение негативных последствий для экономики, а также направлен на либерализацию уголовной ответственности по экономическим статьям.

Ранее редакция сообщала, что российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей.

Фото с сайта Кремля