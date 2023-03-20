В Новосибирске в мае начнут ремонт фасада бассейна «Нептун»

В мае в Новосибирске начнется ремонт фасада бассейна «Нептун» («Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта»), расположенного на ул. Богдана Хмельницкого, 25. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, работы разбиты на девять этапов. Они должны быть завершены к 28 августа 2023 года.

За это время подрядчик должен выполнить устройство гидроизоляции и утепления фундаментных конструкций, ремонт ж/б элементов каркаса, чердачных стен и цоколя, смонтировать внутренние и наружные витражи и выполнить их остекление, выполнить устройство системы вентиляции. Кроме того, заменить светопрозрачные конструкции на фасаде. Гарантийный срок на выполненные по контракту работы — пять лет.

Начальная цена контракта составляет 122,7 млн рублей. Источник финансирования — средства автономных учреждений.

Напомним, здание бассейна «Нептун» введено в эксплуатацию в 1969 году. С 2015 года он перешёл в государственную собственность Новосибирской области. На базе объекта создано государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки по плаванию», с последующим переименованием в государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта». В период 2017-2019 годов в здании бассейна проведены работы по ремонту душевых помещений, капитальному ремонту входной группы, оснащению системой электронного хронометража, стартовыми тумбами. Мероприятия реализованы за счёт средств резервного фонда президента России, Правительства РФ, бюджета Новосибирской области.

Ранее, редакция сообщала о начале строительстве школы 25-метровым бассейном на ул. Тургенева.