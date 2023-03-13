Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей

В письме № ИН-03-59/17 от 20.02.2023 регулятор рекомендует кредитным организациям при определении размера комиссионных вознаграждений за совершение операций по банковским счетам мобилизованных и военнослужащих участников СВО и членов их семей руководствоваться следующими подходами:

переводы денежных средств осуществлять через Систему быстрых платежей Банка России с возможностью снятия наличных с банковских счетов, обслуживаемых кредитной организацией, через банкоматы партнеров кредитной организации (при их наличии) с минимальной комиссией или бесплатно;

информировать клиентов о возможности выпуска дополнительных электронных средств платежа для совершения операций по банковским счетам военнослужащих;

сообщать клиентам вышеуказанную информацию в ходе консультаций, при заключении соответствующих договоров банковского счета, а также путем ее размещения в местах оказания услуг и на официальных сайтах, в том числе в мобильных приложениях кредитных организаций и др.

До 1 марта банкам рекомендовано установить на период до окончания СВО сниженный размер комиссионного вознаграждения (минимальный размер или бесплатно) по следующим банковским операциям клиентов:

снятие наличных денежных средств с банковского счета клиента, в кассе или с использованием электронного средства платежа в банкоматах кредитной организации, в которой открыт банковский счет;

перевод денежных средств с банковского счета, открытого военнослужащему, на банковский счет, открытый члену семьи военнослужащего.

Банки при этом вправе самостоятельно, на основании своих внутренних документов, установить порядок предоставления клиентом или его представителем подтверждения наличия оснований для применения специального размера комиссионного вознаграждения.

Ранее редакция сообщала, что банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года.

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