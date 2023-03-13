Рекламодателям

Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей

  • 13/03/2023, 09:59
Автор:
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
Письмо с соответствующей информацией опубликовал Центробанк.

В письме № ИН-03-59/17 от 20.02.2023 регулятор рекомендует кредитным организациям при определении размера комиссионных вознаграждений за совершение операций по банковским счетам мобилизованных и военнослужащих участников СВО и членов их семей руководствоваться следующими подходами:

  • переводы денежных средств осуществлять через Систему быстрых платежей Банка России с возможностью снятия наличных с банковских счетов, обслуживаемых кредитной организацией, через банкоматы партнеров кредитной организации (при их наличии) с минимальной комиссией или бесплатно;
  • информировать клиентов о возможности выпуска дополнительных электронных средств платежа для совершения операций по банковским счетам военнослужащих;
  • сообщать клиентам вышеуказанную информацию в ходе консультаций, при заключении соответствующих договоров банковского счета, а также путем ее размещения в местах оказания услуг и на официальных сайтах, в том числе в мобильных приложениях кредитных организаций и др.

До 1 марта банкам рекомендовано установить на период до окончания СВО сниженный размер комиссионного вознаграждения (минимальный размер или бесплатно) по следующим банковским операциям клиентов:

  • снятие наличных денежных средств с банковского счета клиента, в кассе или с использованием электронного средства платежа в банкоматах кредитной организации, в которой открыт банковский счет;
  • перевод денежных средств с банковского счета, открытого военнослужащему, на банковский счет, открытый члену семьи военнослужащего.

Банки при этом вправе самостоятельно, на основании своих внутренних документов, установить порядок предоставления клиентом или его представителем подтверждения наличия оснований для применения специального размера комиссионного вознаграждения.

Ранее редакция сообщала, что банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года.

Фото: freepik.com

481

Рубрики : Финансы Банки

Регионы: Россия

Теги : финансы СВО денежная комиссия банковский счет банки


Спецоперация на Украине

Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
В Новосибирской области запущена программа реабилитации участников спецоперации
9/03/23 18:42
В Новосибирске злоумышленники пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО
6/03/23 14:25
Авиакомпания S7 выкупила пакет акций «Бердского электромеханического завода»

Авиакомпания S7 выкупила пакет акций «Бердского электромеханического завода»

Количество выкупленных акций и сумма сделки не разглашается.
Читать статью >>
целевой набор в медицинский колледж

Новосибирскому медколледжу разрешили целевой набор

Как считают в правительстве региона, это должно привлечь специалистов-медиков среднего звена в сельские районы.
Читать статью >>
банкротство Экологии-Новосибирск

«Экология-Новосибирск» оспаривает долги перед аффилированным перевозчиком

Конкурсный управляющий считает, что объемы перевозок и их стоимость были завышены.
Читать статью >>
Восстановление экономики Сибири

Банк России: Экономическая активность в Сибири восстанавливается

Но динамика неустойчива, и пессимизм в прогнозах сохраняется у всех: у банков, компаний и населения. Одни стали больше отказывать в кредитах, другие — сдвигают инвестиционные планы, третьи — по-прежнему предпочитают экономить.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель корпоративной и налоговой практик АБ «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: В суды начали поступать налоговые дела по компаниям, где бизнес-процессы отстраивали консультанты

Это делает судебные процессы более сложными, но и более интересными для специалистов, так как идет проверка их работы.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске произошло подтопление дачной территории

13/03/2023, 11:57

Ликвидирована свалка вблизи аэропорта «Толмачево» в Новосибирске

13/03/2023, 11:41

Мобильный интернет во всех трех наукоградах Новосибирска стал быстрее

13/03/2023, 11:25

Российской селекции не хватает качественных семян

13/03/2023, 11:11
Популярное

Может ли переезд повлиять на размер пенсии

11/03/2023, 10:00

Подавляющее большинство новосибирцев поддерживают новый подход к отпускам

10/03/2023, 17:51

Как помочь ребёнку, которого буллят в школе: советы родителям

10/03/2023, 16:35
Новости компаний

Каждый пятый ипотечный клиент оформит имущественный вычет онлайн

13/03/2023, 12:20

ВТБ в ближайшее время расширит условия «семейной ипотеки»

13/03/2023, 10:55

Банк «Левобережный» предоставляет финансирование на исполнение контрактов МСБ

10/03/2023, 15:51

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска