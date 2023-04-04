Пункт пропуска «Ташанта» оборудуют новым комплексом весогабаритного контроля

В Новосибирской области объявлен аукцион на поставку комплекса автоматического определения весовых и габаритных характеристик грузовых транспортных средств на автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации «Ташанта», говорится на сайте госзакупок. Заказчиком выступает филиал Федерального Госудасртвенного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы в городе Новосибирске (ФГКУ «Росгранстрой»).

Согласно документации, комплект поставки состоит из двух весогабаритных комплексов — по одному на каждое направление.

Начальная цена контракта составляет 54 млн рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет. В эту сумму входят общая стоимость товара, упаковка, доставка, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пусконаладочные работы.

Оборудование должно быть безопасным и работать без перебоев. Комплексы будут взвешивать в автоматическом и неавтоматическом режимах грузовой транспорт, измерять его осевые нагрузки.

Комплекс должен включать в себя подсистему измерения весовых категорий, габаритных измерений, систему распознавания регистрационных знаков и рабочее место для оператора. Все подсистемы будут управляться и обмениваться информацией с управляющим компьютером. Комплекс должен позволять выполнять не менее 600 полных измерений веса в сутки.

Напомним, в марте на круглом столе таможенники отмечали, что на автомобильный пункт пропуска «Ташанта» сейчас ложится большая нагрузка и он требует реконструкции. По данным СТУ, в 2022 году по коридору через МАПП «Ташанта» проследовали 62 товарные партии, а с начала 2023 года их количество уже составило 184 партии. В 2023 году на МАПП «Ташанта» планируется дополнительное оснащение весогабаритного контроля, а также установка системы считывания и распознавания номерных знаков. Кроме того, к 2026 году запланирован перенос этого пункта пропуска непосредственно на линию госграницы. Сейчас идет определение места расположения нового пункта пропуска

Ранее редакция рассказывала о том, что пункты весогабаритного контроля появятся на дорогах Купинского и Болотнинского районов.