Пункт пропуска «Ташанта» оборудуют новым комплексом весогабаритного контроля

В Новосибирской области объявлен аукцион на поставку комплекса автоматического определения весовых и габаритных характеристик грузовых транспортных средств на автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации «Ташанта», говорится на сайте госзакупок. Заказчиком выступает филиал Федерального Госудасртвенного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы в городе Новосибирске (ФГКУ «Росгранстрой»).
Начальная цена контракта составляет 54 млн рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет. В эту сумму входят общая стоимость товара, упаковка, доставка, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пусконаладочные работы.
Оборудование должно быть безопасным и работать без перебоев. Комплексы будут взвешивать в автоматическом и неавтоматическом режимах грузовой транспорт, измерять его осевые нагрузки.
Комплекс должен включать в себя подсистему измерения весовых категорий, габаритных измерений, систему распознавания регистрационных знаков и рабочее место для оператора. Все подсистемы будут управляться и обмениваться информацией с управляющим компьютером. Комплекс должен позволять выполнять не менее 600 полных измерений веса в сутки.
нового пункта пропуска.
Ранее редакция рассказывала о том, что пункты весогабаритного контроля появятся на дорогах Купинского и Болотнинского районов.
Фото: ФГКУ Росгранстрой
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