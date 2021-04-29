Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми

Семьи, в которых в ближайшие 5 лет появится второй и третий ребенок, смогут рассчитывать на господдержку ипотечного кредитования, заявил Путин. Государство будет выплачивать часть процентов по ипотеке в течение трех или пяти лет.

— Предлагаю запустить специальную программу ипотечного кредитования. Ее возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок, — заявил Владимир Путин на заседании Координационного совета при Президенте по реализации национальной стратегии в интересах детей на 2012—2017 гг. — Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых, — пояснил глава государства.

При этом Президент напомнил, что средневзвешенная ставка по ипотеке, по данным Банка России, в настоящее время составляет 10,05%. Если семья со вторым или третьим ребенком возьмет ипотеку по этой ставке, то с оплатой доли в 4,5% поможет государство, а семье останутся 6%, резюмировал Владимир Путин.

— То есть в таком случае государство берет на себя более 4% стоимости кредита, — заключил он и добавил: — По оценке Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тыс. семей.

По словам руководителя страны, данная программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер. Он также отметил, что она предусматривает «субсидирование процентной ставки государством сверх 6% при рождении второго ребенка и в течение трех лет с даты выдачи кредита». При этом в случае рождения третьего ребенка срок субсидирования процентной ставки составит пять лет с даты выдачи кредита, отметил Владимир Путин.

Отвечая на вопрос, как будет действовать программа, если ее действие будет подходить к концу, а ребенок только родился, президент пояснил:

— В случае рождения третьего ребенка в течение срока предоставления субсидии, но не позднее 31 декабря 2022 года включительно, срок предоставления субсидии будет продлеваться на пять лет с даты окончания срока субсидии по кредиту, полученному в связи с рождением второго ребенка.

А в случае, если третий ребенок родился после окончания срока предоставления субсидии по кредиту, выданному в связи с рождением второго ребенка, но это произошло не позднее 31 декабря 2022 года включительно, предоставление субсидии возобновляется с даты рождения третьего ребенка, подчеркнул глава государства.

Помимо этого, президент предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года и ввести дополнительные возможности его использования.

— Вы знаете, что действие этой программы должно было завершиться в конце следующего года, — напомнил он на заседании совета. — Люди постоянно обращались с вопросом о том, что будет дальше. Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также ввести дополнительные возможности его использования, — заявил Владимир Путин.

Он пояснил, что «средства материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются».