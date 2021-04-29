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«БЕЛЛА Сибирь» намерена в 2021 году запустить в Новосибирске два новых производства

  • 29/04/2021, 11:00
Автор: Юлия Данилова
«БЕЛЛА Сибирь» намерена в 2021 году запустить в Новосибирске два новых производства
Объем инвестиций в первый проект — 1,5 млрд рублей.

В августе 2021 года ООО «БЕЛЛА Сибирь» планирует открыть в Новосибирске ткацкий завод — на участке, прилегающем к основному производству. Весной прошлого года компания выкупила 5 га земли под этот проект. Сейчас на участке ведется модернизация здания площадью 10 тысяч кв. м, в ближайшее время ожидается поставка оборудования, закупленного в Германии, Польше, Турции и Италии, — рассказал в ходе пресс-тура генеральный директор ООО «БЕЛЛА Сибирь» Гжегож Сулковски.

На новом заводе компания планирует создать производство медицинской марли с нуля: производить пряжу, ткать полотно и т.д. Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей. На предприятии будут созданы около 100 рабочих мест.

— Для Новосибирска важно, что площадка, на которой будет создано предприятие, не меняет своего назначения: она остается промышленной. У нас появится новое современное производство, продукция которого нужна в непростой ковидной ситуации, а также новые рабочие места, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В ближайшее время компания намерена подать документы на строительство на этом участке еще одного производственного здания площадью 3 тысячи кв. м.

— Мы планируем построить цех для пошива всех видов изделий из выпускаемой нами медицинской марли. На предприятии будут созданы 60 рабочих мест. В эксплуатацию мы его планируем запустить уже до конца ноября 2021 года, — прогнозирует Гжегож Сулковски.

Продукция предприятия будет поставляться на всю территорию России и в страны СНГ. Однако общий объем производства «БЕЛЛА Сибирь» не раскрывает.

— Часть нашей продукции будет уезжать в распредцентр в Москву, из которого потом станет распределяться по европейской части России. Мы из Новосибирска будем напрямую продавать свои товары на территории азиатской части России и в прилегающие страны СНГ, так как логистический это эффективно, — отметил Гжегож Сулковски.

Кстати, реализуя эти проекты, компания столкнулась с проблемой — дефицитом ткачей и механиков ткацкого оборудования.

— После развала СССР эти профессии практически исчезли: за Уралом сейчас крайне сложно найти профильных специалистов. В итоге нам приходится привозить их из Польши и здесь обучать местных сотрудников, — говорит генеральный директор ООО «БЕЛЛА Сибирь». — Сейчас мы планируем провести переговоры с областным Министерством образования, чтобы ввести эту специальность в программу учреждений СПО, тогда наши работники могли там проходить теоретическую подготовку, а у нас практику.

Кстати, с кадровой проблемой столкнулись и другие новосибирские предприятия, занимающиеся пошивом медицинских изделий. В феврале 2021 года корреспонденту Infopro54 об этом рассказывал директор ООО «Здравмедтех-Н» Алексей Клевасов.

Напомним, о планах реализовать в Новосибирске три инвестиционных проекта президент правления польской группы компаний TZMO SA (Торуньское предприятие перевязочных материалов), основатель предприятия по производству гигиенических изделий ООО «Белла Сибирь» Ярослав Юзефович говорил губернатору Новосибирской области в августе 2019 года. Речь шла о производстве гипсовых бинтов, медицинских пластырей и специализированных повязок для продажи в РФ. Для реализации проекта компания просила предоставить расположенный рядом участок площадью 4 га. Вице-губернатор Сергей Семка уточнял, что речь идет об участке, который находится на территории ОАО «Сибэлектротерм». Начать строительство компания планировала в 2020 году.

BELLA Sibir, ООО «Белла Сибирь» работает на новосибирском рынке уже 12 лет. Площадь первого земельного участка — 3 га. Производство бумажных изделий Bella №1 было открыто в Новосибирске в феврале 2017 года. Инвестиционные вложения в проект составили 400 млн рублей. Было построено производственное здание, установлены линии для производства носовых платков и гигиенических салфеток. Финансирование инвестиционного проекта проходило за счет собственных средств компании. В январе 2018 года представители BELLA Sibir сообщили, что планируют на действующей площадке создать цех и производить в Новосибирске бытовую и медицинскую дезинфицирующую химию. По экспертным оценкам, речь шла об инвестициях около 200 млн рублей.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : производство инвестиции БеллаСибирь


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