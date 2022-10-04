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Новосибирская область заняла 4 место в России по загрязнению водоемов

  • 04/10/2022, 13:01
загрязнение водоемов
За полгода в регионе зарегистрирован 51 случай загрязнения водных объектов.

Как подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе оперативных данных Росгидромета, в первой половине 2022 года количество зафиксированных в России случаев экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов уменьшилось на 28%, или почти на треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число высоких загрязнений, то есть наносящих менее серьезный экологический ущерб, напротив, выросло на 15%. Всего же за январь – июнь в совокупности было выявлено более 1,2 тыс. высоких и экстремально высоких загрязнений пресноводных объектов, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В Сибирском федеральном округе несколько регионов вошли в топ-10 России по наибольшему числу высоких и экстремально высоких загрязнений. На 4 месте рейтинга Новосибирская область  (51 случай, из них: 34 случая высокого загрязнения — бассейны рек Обь и Иртыш, малые водные объекты; 17 случаев экстремально высокого загрязнения — реки Нижняя Ельцовка, Плющиха, Тула и др.); 5 место — Омская область (51 случай, из них: 25 случаев высокого загрязнения — бассейн реки Иртыш, малые водные объекты; 26 случаев экстремально высокого загрязнения — реки Омь, Авлуха, Шиш и др.).  Как отмечают аналитики FinExpertiza, в Омске особенно интенсивной экологической нагрузке в марте подверглась река Омь: на участке ее течения в регионе было зафиксировано 5 экстремально высоких загрязнений. На 10 месте в рейтинге Красноярский край (37 случаев, из них: 27 случаев высокого загрязнения — бассейны рек Енисей, Ангара и Обь, малые водные объекты; 10 случаев экстремально высокого загрязнения — реки Тея, Черемушка, Большая Уря и др.).

Среди загрязняющих веществ самыми распространенными оказались соединения марганца и цинка, легкоокисляемые органические вещества, нитритный азот, соединения меди, аммонийный азот, а также соединения никеля, общего железа и алюминия. Также в пресноводных объектах часто фиксировался дефицит растворенного кислорода.

— В первую десятку регионов с максимальным количеством высоких загрязнений водоемов вошла и столица, что может показаться непривычным — все же Москву с гораздо меньшим основанием можно назвать центром тяжелой промышленности, чем ее «соседей» по антирейтингу. Еще в первом полугодии 2021 года в городе было обнаружено 18 высоких загрязнений, а годом позже, в первом полугодии 2022 года, уже 50. Все отмеченные высокие загрязнения пришлись на бассейн Оки, там фиксировались повышенные концентрации цинка, аммонийного и нитритного азота и свинца. Несколько смягчает картину то, что все инциденты, выявленные в Москве, все же не относились к экстремально высоким загрязнениям. При анализе состояния российских рек и озер также важно учитывать, что статистика загрязнений зависит от качества экологического мониторинга. Поэтому рост количества выявленных загрязнений не всегда напрямую связан с усилением индустриального воздействия на природу и может свидетельствовать об улучшении экологического контроля, — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

 

Ранее редакция рассказывала, что при создании ландшафтного каркаса Новосибирска используют французский опыт, в том числе, при работе с водоемами. 

Фото: pixabay — oguzhanaydincom

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Рубрики : ЦУР Общество

Регионы: Россия Омск Новосибирск Москва Красноярск

Теги : Малый реки загрязнение водоемов


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