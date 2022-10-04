Новосибирская область заняла 4 место в России по загрязнению водоемов

Как подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе оперативных данных Росгидромета, в первой половине 2022 года количество зафиксированных в России случаев экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов уменьшилось на 28%, или почти на треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число высоких загрязнений, то есть наносящих менее серьезный экологический ущерб, напротив, выросло на 15%. Всего же за январь – июнь в совокупности было выявлено более 1,2 тыс. высоких и экстремально высоких загрязнений пресноводных объектов, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди загрязняющих веществ самыми распространенными оказались соединения марганца и цинка, легкоокисляемые органические вещества, нитритный азот, соединения меди, аммонийный азот, а также соединения никеля, общего железа и алюминия. Также в пресноводных объектах часто фиксировался дефицит растворенного кислорода.
— В первую десятку регионов с максимальным количеством высоких загрязнений водоемов вошла и столица, что может показаться непривычным — все же Москву с гораздо меньшим основанием можно назвать центром тяжелой промышленности, чем ее «соседей» по антирейтингу. Еще в первом полугодии 2021 года в городе было обнаружено 18 высоких загрязнений, а годом позже, в первом полугодии 2022 года, уже 50. Все отмеченные высокие загрязнения пришлись на бассейн Оки, там фиксировались повышенные концентрации цинка, аммонийного и нитритного азота и свинца. Несколько смягчает картину то, что все инциденты, выявленные в Москве, все же не относились к экстремально высоким загрязнениям. При анализе состояния российских рек и озер также важно учитывать, что статистика загрязнений зависит от качества экологического мониторинга. Поэтому рост количества выявленных загрязнений не всегда напрямую связан с усилением индустриального воздействия на природу и может свидетельствовать об улучшении экологического контроля, — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Ранее редакция рассказывала, что при создании ландшафтного каркаса Новосибирска используют французский опыт, в том числе, при работе с водоемами.
Фото: pixabay — oguzhanaydincom
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