Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали парой года по версии журнала FB

Новосибирский актер Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян стали лучшей парой по версии журнала FB. Об этом стало известно во время прямой трансляции журнала. Статуэтку супругам вручали Дмитрий Дюжев и Анфиса Чехова. По словам Брутян, ей было очень приятно принимать такую награду.

Отметим, что актеры зарегистрировали брак в августе прошлого года. Первые шаги на встречу друг другу сделали на съемках сериала «В клетке».

Прилучный родился на юге Казахстана, но после смерти отца переехал в Новосибирскую область.

В Новосибирске параллельно с работой поступил в хореографическое училище, но вскоре ушёл оттуда из-за финансовых трудностей. После этого поступил в Новосибирское государственное театральное училище, которое окончил в 2005 году. Играл в спектаклях Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский пианист Герман Уколов выиграл международный конкурс.