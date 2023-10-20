Пьяная сибирячка получила 7 лет за смерть пешехода в Новосибирской области

Суд вынес приговор 37-летней жительнице Купинского района. Она обвинялась в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека. В момент ДТП она была пьяна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

7 декабря 2021 года в 10 часов вечера пьяная женщина ехала на своей машине с превышением скорости в черте города Купино, по улице Советов. Она сбила женщину, которая перебегала дорогу.

― В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинены множественные телесные повреждения. Спустя два часа пострадавшая скончалась в больнице, ― говорится в сообщении.

Суд назначил виновной наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной c управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Ранее редакция сообщала о том, что иномарка сбила 15-летнего подростка в Новосибирске.