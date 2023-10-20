ВТБ предоставил 2,3 млрд рублей для строительства ЖК в Новосибирске

ВТБ профинансирует строительство жилого комплекса «Новаторы» в Новосибирске. Кредитная линия на 2,3 млрд рублей до конца 2027 года открыта ООО «Специализированный застройщик Первый» (Входит в ГК «Поляков». — Ред.).

— Это уже второй проект застройщика в Новосибирске, получивший финансовую поддержку ВТБ. С участием банка также идет строительство ЖК «Основатели», —прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

Жилой комплекс бизнес-класса «Новаторы» на 391 квартиру построят на Красном проспекте. Он включает три монолитно-кирпичных секции высотой 11, 15 и 25 этажей на стилобате с общественными, коммерческими помещениями и подземным паркингом.