ВТБ предоставил 2,3 млрд рублей для строительства ЖК в Новосибирске

ВТБ профинансирует строительство жилого комплекса «Новаторы» в Новосибирске. Кредитная линия на 2,3 млрд рублей до конца 2027 года открыта ООО «Специализированный застройщик Первый» (Входит в ГК «Поляков». — Ред.).
— Это уже второй проект застройщика в Новосибирске, получивший финансовую поддержку ВТБ. С участием банка также идет строительство ЖК «Основатели», —прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.
Жилой комплекс бизнес-класса «Новаторы» на 391 квартиру построят на Красном проспекте. Он включает три монолитно-кирпичных секции высотой 11, 15 и 25 этажей на стилобате с общественными, коммерческими помещениями и подземным паркингом.
— Инфраструктура «Новаторов» позволит резидентам жить, работать и развлекаться, оставаясь внутри комплекса, — сообщил Илья Поляков, генеральный директор Группы компаний «ПОЛЯКОВ».
Общая площадь помещений в жилом комплексе составит более 35 тыс. кв. метров. Сдать его в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2025 года.
Совокупный объем кредитных соглашений ВТБ в Новосибирской области с застройщиками региона сегодня превышает 30 млрд рублей.
Фото: freepik.com — freepik
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