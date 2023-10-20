Новосибирский блогер Богдан Киселев стрелял на Октябрьском мосту из машины

Блогер Богдан Киселев проезжая по мосту в Новосибирске выстрелил из сигнального пистолета в воздух. Друзья новосибирца снимали происходящее на мобильные телефоны, а затем это видео появилось в Телеграм-канале Богдана.

На видео Богдан за рулем машины высовывает руку с сигнальным пистолетом в открытое окно и производит выстрел. Все это происходит под улюлюканье окружающих пассажиров.

Какую ответственность может понести блогер журналист Infopro54 узнал у сотрудников ГИБДД.

― В данном случае усматривается административное правонарушение. Нарушение правил применения ремней безопасности, ― ответили в ГИБДД.

Отметим, что штраф за такое нарушение одна тысяча рублей.

Пока неизвестно прислали ли парню повестку с просьбой явиться в отдел полиции.

Ранее редакция сообщала о том, что блогеру, прыгнувшему под поливальную машину в Новосибирске, выписали уникальный штраф.