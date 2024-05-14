Пьяный водитель угробил своего пассажира уходя от ДПС на трассе под Новосибирском

В ночном ДТП на трассе в Новосибирской области погиб пассажир иномарки, за рулем который был пьяный мужчина. Смертельная авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе поздним вечером 13 мая.

По информации областной Госавтоинспекции, 40-летний мужчина, управляя автомобилем Kia K5, мчался на большой скорости со стороны Болотного в направлении Новосибирска.

На 105 километре дороги лихач не выполнил требование сотрудников ДПС об остановке и продолжил движение на высокой скорости в сторону сибирской столицы. На 121 километре трассы мужчина не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовым автомобилем Scania.

— В результате происшествия 44-летний мужчина-пассажир Kia скончался на месте до прибытия бригады медиков. Водитель Kia с различными травмами доставлен в районную больницу. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался, — пояснили в региональном ведомстве.

На месте всю ночь работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

Ранее редакция сообщала о том, что один человек погиб и трое пострадали в ДТП с пассажирским автобусом. Смертельная авария произошла ранним утром в Ленинском районе Новосибирска.