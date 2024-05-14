Собственник участка очистил подход к пляжу «Чайка» под Новосибирском

Подход к пляжу «Чайка» в Бердске теперь облагорожен и свободен от мусора.
— Очищенный в октябре прошлого года волонтёрами и представителями Общероссийского народного фронта от топляка выход к побережью после весеннего субботника снова оказался перекрыт, — написал в социальных сетях Роман Бурдин, мэр Бердска.
Однако собственник участка близ пляжа собственноручно очистил подход.
— Выход к «Чайке» свободен, — отметил мэр города в Телеграм-канале.
База отдыха «Чайка» ― живописное и излюбленное место отдыха многих горожан.
Напомним, что в этом году в Новосибирске увеличивается количество локаций, где будут представлены подогреваемые бассейны. В список входят, например, парк-отель «Хвоя», парк-отель «Поляна Verde».
Ранее редакция сообщала о том, где этим летом смогут искупаться новосибирцы.
Источник фото: Роман Бурдин в Телеграм
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