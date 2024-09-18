Пять человек погибли в жутком ДТП с участием большегруза и УАЗ на трассе в Сибири

В страшном ДТП на трассе Норильск-Алыкель пять человек погибли и четверо пострадали. Смертельная авария произошла вечером 17 сентября.
По предварительной информации, автомобиль «УАЗ» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Scania.
ДТП попало на видеорегистратор. На кадрах видно, что «буханка» обгоняет попутные авто по встречке и не успевает перестроиться обратно. От удара у УАЗ оторвало колесо, а кузов буквально расплющило.
— Водитель и четверо пассажиров автомобиля «УАЗ» погибли на месте, трое с различными травмами доставлены в медучреждение. Также за медицинской помощью обратился водитель грузового автомобиля.
На месте работала следственно-оперативная группа полиции. По результатам работы на месте происшествия следователями будет возбуждено уголовное дело, — рассказали в Госавтоинспекции Красноярского края.
Ранее редакция сообщала о том, что два человека погибли в ночном ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на федеральной трассе под Новосибирском.
Источник фото: ГУ МВД по Красноярскому краю, видео с регистратора автомобиля
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